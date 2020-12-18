Прокладывая экономический курс. Следите за этими показателями, чтобы понять, что будет с ростом мировой экономики в 2021 году

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Торговая война между США и Китаем будет влиять на мировую экономику и в 2021 году (Фото: Tumisu via Pixabay)

Быстрое восстановление на рынках труда может предвещать рост инфляции, напоминает Генри Карр, редактор отдела экономики The Economist.

Этот материал опубликован в спецвыпуске журнала НВ Мир в 2021 по эксклюзивной лицензии The Economist.

Н икогда еще в обозримом прошлом не было такой неопределенности с глобальным ростом. И дело не только в том, что перспективы мировой экономики в 2021 году зависят от масштабов распространения вируса и выпуска вакцины. Это также связано с тем, что неизвестна степень долговременного ущерба, нанесенного пандемией. Она замедлила экономическую активность, закрыла некоторые компании и оставила людей без работы. Ударить в полную силу ей помешало экстренное массированное вмешательство властей, направленное на поддержку предприятий и работников. Лишь когда эта поддержка прекратится, туман неясности рассеется. Подобно тому, как эпидемиологам приходилось добывать знания о вирусе по мере его распространения, экономисты вынуждены судить об экономических потерях на ходу.

Рынок труда США — хорошая отправная точка. Он лежит в основе всех прогнозов по поводу мировой экономики. В июне половина разработчиков денежно-кредитной политики в Федеральной резервной системе полагали, что доля безработных будет медленно опускаться с весеннего пикового значения и к концу 2020 года окажется не выше 9,3 %. К октябрю она уже снизилась до 6,9 %. Как считают оптимисты, это признак восстановления по V-образной траектории. Тем не менее в том же месяце уровень долгосрочной безработицы был выше, чем в октябре 2008 года — спустя месяц после краха Lehman Brothers. Чтобы увидеть признаки того, что рынок труда действительно встает на ноги, следите за этим показателем, а не за стремительно падающим общим уровнем безработицы.

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