Project Syndicate: США ошибаются насчёт нечестной торговой практики КНР? — ИА REGNUM

Александр Белов,

6 декабря 2018, 07:54 — REGNUM

Временное торговое перемирие, достигнутое между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G-20 в Буэнос-Айресе, позволит сторонам еще раз посмотреть со стороны на торговое противостояние. Ключевой вопрос заключается в том, действительно ли американские претензии к Китаю, разделяемые многими странами с развитой экономикой, оправданы? Разумеется, односторонние меры США не поддаются оценке в соответствии с правилами глобальной торговли, пишет Даниэль Грос в статье для издания Project Syndicate.

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Любое противодействие Китаю можно было бы оправдать, если бы развитые страны, включая европейские государства, Японию и Соединенные Штаты, действительно оказались правы в том, что Китай использует недобросовестные торговые практики.

С точки зрения США, ключевая проблема, по-видимому, заключается в так называемой принудительной передаче технологий, в рамках которой от иностранных компаний требуют делиться своей интеллектуальной собственностью с китайскими «партнерами» для того, чтобы эти иностранные компании могли получить доступ к китайскому рынку. Однако это неправильная постановка вопроса, поскольку компании, которые не хотят делиться своими технологиями, всегда могут отказаться от инвестиций в Китай.

Жалобы ЕС — более чем 1 тыс. 600 европейских компаний — были обобщены в недавнем отчете, опубликованном Торговой палатой Европейского союза в Китае. Однако интересный факт заключается в том, что лишь немногие жалобы касаются торговой практики Китая как таковой, по крайней мере, в узком смысле. Например, никто не жалуется на китайские пошлины. После вступления КНР в ВТО в 2001 году Китаю пришлось в два раза снизить свои пошлины. В последующие годы размер пошлин продолжал падать и сегодня составляет менее 4%, однако при этом в Китае также присутствует необычно большое количество пошлинных пиков (высоких пошлин в отношении очень ограниченных категорий товаров).

Конечно, пошлины — это далеко не единственный способ для того, чтобы создать препятствия в торговле. Действительно, можно даже сказать, что пошлины — это вчерашняя проблема. По крайней мере, так было до тех пор, пока Трамп не стал использовать пошлины в качестве оружия торговой войны. С другой стороны, когда дело доходит до нетарифных барьеров, Китай тоже особо не упрекнешь.

Безусловно, трудно оценить общую важность нетарифных барьеров для торговли, поскольку возможно бесконечное количество вариаций, но, согласно данным независимой организации Global Trade Alert, с 2008 года Китай ежегодно вводил всего 25 мер (которые часто характеризуют как «государственное вмешательство»), которые могли бы ограничить торговлю с США. Между тем Китай ввел аналогичное количество мер, которые были направлены на либерализацию торговли с США. В целом можно сказать, что Китай продолжает процесс открытия своей экономики, хотя и очень медленно. Что касается США, то они ежегодно применяют от 80 до 100 ограничительных мер в отношении Китая и гораздо меньше прикладывают усилий для либерализации торговли с Китаем.

Также есть и другие признаки, указывающие на то, что Китай постепенно продолжает двигаться в направлении либерализации торговли. Сюда можно отнести иностранные инвестиции — еще один пункт, на который жалуются как США, так и европейские страны. Несмотря на то, что Китай остается гораздо менее открытым для прямых иностранных инвестиций, чем большинство стран с развитой экономикой, показатели Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) говорят о том, что в этой сфере наблюдается непрерывное, хотя и медленное улучшение.

Короче говоря, даже если нетарифные барьеры Китая (как формальные, так и неформальные) остаются высокими, они гораздо ниже, чем в прошлом. Итак, почему США, Европа и Япония решили «пойти войной» на КНР именно сейчас?

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Ответ заключается в повышении конкурентоспособности китайских производителей. Когда западные компании обладали безоговорочной монополией в сфере передовых технологий, их конкурентное преимущество компенсировало расходы, вызванные китайскими торговыми барьерами. Однако по мере того, как китайские предприятия становятся все более серьезными конкурентами, западные предприятия больше не могут позволить себе нести дополнительные расходы, связанные с китайскими барьерами.

Таким образом, все жалобы на недобросовестную торговую практику со стороны КНР сводятся к несоответствию между темпами модернизации китайских предприятий и темпами в сфере экономической открытости. Разрыв в конкурентоспособности между Китаем и западными странами сокращается быстрее, чем разрыв в нормативно-правовом регулировании.





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