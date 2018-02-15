Производителя автомата Калашникова потеснили с мирового рынка оружия из-за санкций

Санкции, введенные со стороны США, стран Евросоюза, Канады, Японии, Австралии против концерна «Калашников», который входит в государственную корпорацию «Ростех», закрыли вход на 70-90% мирового рынка гражданского оружия, сообщается в отчете предприятия за четвертый квартал 2017 года.

В документе также говорится, что «в ближайшие 5-7 лет вероятность снятия данных санкций минимальна».

В концерне утверждают, что на реализации проектов технического перевооружения ключевых бизнес-направлений концерна негативно отразилось снижение курса рубля — за счет роста стоимости импортного оборудования в рублевом исчислении и заемных средств.

Концерн «Калашников» – российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. В концерн входят 3 продуктовых бренда: Калашников – боевое и гражданское оружие, Baikal – охотничье и гражданское оружие, IZHMASH – спортивное оружие.

Читайте также: В Черкассах из автомата Калашникова расстреляли депутата горсовета

Ранее сообщалось, что Россия откроет в Венесуэле производство автоматов Калашникова.





Источник