Производитель роботов-уборщиков ILIFE: от ODM до глобального потребительского бренда — 3DNews

Компания ILIFE считается одним из ведущих брендов среди производителей роботов-пылесосов на мировом рынке. Путь от ODM-производителя до глобального бренда она прошла всего за несколько лет.

Начав с нуля в Шэньчжэне (Китай), ILIFE за короткий период распространила своё присутствие по всему миру, предлагая комфорт интеллектуальной технологии уборки дома потребителям с разными культурными традициями.

Благодаря технологиям ИИ, индустрия сервисных роботов, в которой роботы-пылесосы играют ведущую роль, начала развиваться ускоренными темпами.

В недавно опубликованном отчёте маркетинговая исследовательская компания TechNavio предсказывает ежегодный рост мирового рынка роботов-пылесосов более чем на 13 % вплоть до 2021 года. Следует отметить, что ILIFE в течение двух лет подряд демонстрирует устойчивый рост продаж на 100 %.

Начав с выполнения ODM-заказов для международных брендов, компания построила прочную основу для цепочки с полным циклом, включая научно-исследовательские работы, производство, продажи и послепродажное обслуживание.

«Наши технологические и дизайнерские основы производства отличаются от подхода традиционных китайских брендов, ориентированных на экспорт, — отметил Чэнь Гуанлян, вице-президент ILIFE, рассказывая о том, как компания превратилась из производителя ODM в международный потребительский бренд. — Случается, что мы тратим в течение 2–3 лет миллионы долларов на разработку одного продукта. И вовсе не редкость, когда его неудовлетворительная производительность вынуждает вновь начинать процесс разработки с нуля». «Робот-пылесос W400, вышедший в четвёртом квартале этого года, был одним из тех продуктов, который прошёл весь путь проб и ошибок, войдя коллекцию устройств ILIFE», — рассказал Чэнь Гуанлян.

По словам Чэня, ILIFE инвестирует 10 % своего годового дохода в разработку новых технологий роботизированной уборки. Команда из 300 специалистов ILIFE в области исследований и разработок приняла участие в более чем 500 исследовательских проектах, охватывающих алгоритмы навигации на базе ИИ, систему маршрутизации роботов и использование сенсоров.

Эти проекты разрабатывались в трёх научно-исследовательских центрах в Шэньчжэне, Гуанчжоу и Гонконге с дальнейшей реализацией на двух крупных производственных площадках в Шэньчжэне и Дунгуане (Китай). В настоящее время компания строит новый научно-исследовательский и производственный объект площадью 150 000 м2 в Чжуншане (Китай), планируя ежегодно выпускать 3 млн роботизированных пылесосов.

Подход ILIFE к разработке продуктов полностью ориентирован на потребителя, и их функциональность определяется с учётом потребностей рынка.

Например, устройства серии А оснащены щётками для глубокой чистки, а модели серия V гарантируют превосходную мощность всасывания на твердых покрытиях.

Некоторые из роботов-пылесосов серии «2-в-1» для влажной уборки оснащены водяным баком с автоматическим регулятором давления подачи и салфеткой для автоматической влажной и сухой чистки.

В этом году компанией была выпущена новая серия роботов для мытья пола. В них используется технология разделения чистой и использованной воды, предлагаются комплексные решения для очистки поверхности пола от застарелых пятен в четыре этапа.

Электронная коммерция: курс на завоевание рынка

Помимо высокого качества продукции и использования передовых технологий, важным фактором для укрепления позиций ILIFE на международном рынке стала эффективная инфраструктура продаж. ILIFE выбрала ведущие международные платформы электронной коммерции в качестве основных каналов продаж, благодаря чему удалось значительно сократить затраты на реализацию.

2016 год отмечен крупным прорывом в продажах продуктов ILIFE. Команда по электронной коммерции представила роботов ILIFE в свободном сегменте на площадке Amazon — в ценовом диапазоне $150–200, быстро вошедших в тройку бестселлеров в этой категории.

В 2017 году ILIFE дебютировала на площадке AliExpress, представив роботы-пылесосы с высокой функциональностью и отличным качеством по конкурентоспособной цене в России, Испании и Польше. Благодаря надёжной логистической сети AliExpress и налаженному послепродажному обслуживанию, роботы ILIFE быстро получили признание на новых рынках.

В прошлом году ILIFE на распродажах AliExpress 11.11 Global Shopping Festival был названа продавцом № 1 в категории бытовой техники и вошла в «AliExpress 11.11 Top 10 Brands» на всей платформе.

ILIFE также стремительно расширяет свое присутствие в Западной Европе. По данным GFK, через год после выхода ILIFE на немецкий рынок к июню 2018 года его доля рынка достигла 11,5 %, позволив занять 3-е место в отрасли. Теперь ILIFE начала осваивать рынки Австрии, Франции и других стран Западной Европы.

Быстрое расширение присутствия на рынке зависит от надёжности и качества продукции, а также уровня сервисного обслуживания клиентов. Для того чтобы обеспечить всестороннее предпродажное и послепродажное обслуживание, а также обслуживание в ходе продаж, ILIFE построила обширные сети для работы с клиентами в США, России, Германии, Испании, Японии, Израиле и Новой Зеландии в дополнение существующей поддержке на площадках Amazon и AliExpress.

Умеренное ценообразование: ИИ для всех

Ориентируясь на потребителя, ILIFE основывается на трёх факторах — доступности, простоте использования и качестве.

ILIFE сделала роботы-пылесосы с высокой функциональностью доступными для всех благодаря ценнику в пределах $150–300, в то время как у конкурентов они стоят $400–500. Например, её недавно вышедшая модель робота-пылесоса А8, несмотря на доступную цену, оснащена панорамной навигационной системой live-vision для планирования маршрута уборки.

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