Происходит рекордное падение доллара: в обменниках такого не было давно — politeka.net

Курс валют в Украине на 22 декабря 2018 года: доллар опустился ниже отметки 27,5, евро также рекордно подешевел.

На субботу 22 декабря Национальный банк Украины установил официальные курсы основных иностранных валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2743.3934 гривны

100 евро – 3131.3092 гривны

10 российских рублей – 4.0339 гривны.

Согласно данным на сайте регулятора, курс доллара в Украине на 22 декабря понизился на 15 копеек до 27,43 грн. Курс евро НБУ на 22 декабря упал на 27 копеек до 31,31 грн. Российский рубль подешевел.

Напомним, в предыдущий банковский день, пятницу 21 декабря, действовал такой курс валют в Украине:

100 долларов США – 2757.6874 гривны

100 евро – 3157.8278 гривны

10 российских рублей – 4.0933 гривны.

Курс валют в Украине на 22 декабря 2018 года

На украинском межбанковском валютном рынке в пятницу 21 декабря доллар подешевел на 12 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже. Курс евро обвалился на 30 копеек в покупке и на 31 копейку в продаже.

В пятницу Нацбанк установил справочный курс доллара на уровне 27,4358 грн, на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем (в четверг 20 декабря он составил 27,5880 грн).

К моменту завершения торгов на межбанке доллар опустился до уровня 27,37/27,40 грн. Курс евро к концу сессии понизился до уровня 31,22/31,25 грн.

В пунктах обмена валюты 21 декабря доллар подешевел на 17 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже, до 27,53/27,62 грн. Курс евро на наличном рынке снизился на 15 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже, до 31,45/31,60.

Как сообщалось, Украина заняла позорное место в рейтинге Forbes. Журнал Forbes опубликовал список стран по критерию их удобства для ведения бизнеса. В топ-пятерку вошли Великобритания, Швеция, Гонконг, Нидерланды и Новая Зеландия. Россия заняла 55 строчку. На последнем, 161 месте, оказалась Центральноафриканская Республика. При составлении рейтинга учитывались показатели уровня коррупции, личной и финансовой свободы, уровня налогов, развития инноваций и технологий, гарантирования прав собственности, уровня бюрократии и уровня защиты инвесторов.

Украина в этом рейтинге заняла 77-е место. Показатели роста ВВП составили 2,5%, а ВВП на душу населения – $2 600 при численности населения 44 млн. Инфляцию в Украине оценили в 14,4%, а отрицательное сальдо торгового баланса в 1,9%. На одну позицию Украину обгоняет Аргентина, но при это ВВП на душу населения в этой стране больше украинского показателя почти в 6 раз.

Напомним, в Украине вырастут зарплаты: повышение коснется не всех.

Как сообщала Politeka, украинцам станет сложнее получить субсидии: принято роковое решение.

Также Politeka писала о том, что в кошельках украинцев гуляют фальшивые евро: каких купюр стоит опасаться.

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