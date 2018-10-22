Проигравшие на выборах-2019 начнут выводить деньги из страны — эксперт

Заложенный в проекте бюджета курс 29,4 грн за доллар является чересчур оптимистическим, поскольку у нас два катастрофических события в 2019 году – выборы Президента и выборы в Раду.

Такое мнение в ходе пресс-конференции в информационном агентстве «ГолосUA» выразил эксперт по экономическим и политическим вопросам Всеволод Степанюк.

Проект бюджета на 2019 год — это калька с бюджета на 2018 год, в документе на следующий год просто «подкрутили» цифры, это формальный бюджет, чтобы угодить МВФ, отметил эксперт.

В. Степанюк добавил, что бюджет подан рано, потому что МВФ требует раннего принятия бюджета и сбалансированности показателей – это одно из требований. Якобы сбалансированные цифры для МВФ – взяты с потолка, они не соответствуют реалиям украинской и мировой экономики. И прогнозируемый рост ВВП, и вроде бы сбалансированые доходы и расходы — все эти показатели искусственные. Удивительно, но никто в Кабинете министров не знает, что такое экономическое прогнозирование. Закладывают инфляцию 7,4% — это полная чушь. Это антисоциальный бюджет, направленный на развитие только силовых структур. Это показывает, что в Украине строится полицейское государство.

«Прогнозируемый курс 29,4 грн за доллар по году – это, вероятно, полная заангажированность, поскольку у нас два катастрофических события в 2019 году – выборы президента и выборы в Раду. Можно прогнозировать, что проигравшие панически начнут выводить деньги из страны», — подчеркнул эксперт.

В. Степанюк также отметил, что в проекте бюджета на 2019 год предусматривается рост экономики на 3%, и эта цифра ниже, чем будет расти мировая экономика. Мы — деградирующая страна, поскольку мир растет быстрее. Такими темпами могут позволить себе расти развитые экономики – Германия, Швейцария и т. д. Показатель 3% роста экономики Украины в 2019 году показывают полную беспомощность правительства в управлении страной. Правительство управляет только бюджетом, а страной оно не управляет, подытожил экономист.

По материалам: golos.ua

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