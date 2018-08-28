Прогресса в переговорах Волкера и Суркова нет, — Ельченко

В переговорах спецпредставителя Государственного департамента США по Украине Курта Волкера и уполномоченного президента России по Донбассу Владислава Суркова нет прогресса

Владимир Ельченко. Фото: ООН

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передает «ДС» со ссылкой на LIGA.net.

«Нужно продолжать давление на Россию, это, в первую очередь, санкции и политическое давление, чтобы она согласилась хотя бы на начало серьезного разговора о разворачивании миротворческой миссии ООН на Донбассе», — сказал он.

Кроме того, он добавил, что переговоры в формате Украина, Германия, Франция, США тормозятся, потому что нет прогресса в переговорах Волкера и Суркова.

«Они не собирались с января. Были разговоры, что вместо Суркова будет кто-то другой. Но никаких решений не принимается», — пояснил Ельченко.

Также он добавил, что такое положение дел свидетельствует о неготовности России к переговорам.

По его мнению, вопрос нужно решать как можно быстрее, потому что от принятия решения до реального разворачивания миссии в Донбассе пройдет от полугода до года.

Как сообщала «ДС», специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер посетит Украину 13-16 сентября.

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