Программы финансирования EFF или Stand-by. Что лучше для Украины?

Укринформ разбирался, чем отличаются действующая и будущая программы сотрудничества нашей страны с Международным валютным фондом

В среду, 19 сентября, завершается пребывание в Украине миссии МВФ. По результатам визита, как ожидается, объявят о новом формате сотрудничества Киева с международным финансовым институтом. Уже известно, что стороны откажутся от продолжения выполнения ныне действующей программы сотрудничества EFF (расширенное финансирование) и подпишут новый Меморандум – о программе Stand-by (по сути, кредитная линия). По информации близких к переговорам источников, она будет рассчитана на 1,5 года и предусматривает предоставление нашей стране от $4 до $5 миллиардов займов с первым траншем в $1-1,9 млрд.

Как вы яхту назовете, так она и будет профинансирована…

По словам представителя Президента в Верховной Раде Ирины Луценко, замена программы помощи Украине EFF на Stand-by свидетельствует о повышении уровня доверия Фонда нашей страны. Ведь сотрудничество по этой программе, обычно, предлагают государствам, которые вышли из преддефолтного состояния. «Уже даже то, что МВФ изменил программу для страны, которая начинает развиваться, но еще имеет проблемы, свидетельствует о признании международными финансовыми институтами того, что экономика Украины демонстрирует хороший рост», – сказала Ирина Луценко.

С такими оценками частично согласен директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский. Он напоминает, что сотрудничество по программе EFF Международный валютный фонд, обычно, предлагает странам, которые находятся в критическом состоянии и нуждаются в срочной помощи и спасении от возможных финансовых катаклизмов. Как пример – первые месяцы действия ныне действующей программы кредитования для нашей страны:

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский

«Напомню, весной 2015-го Украина, которая пострадала от военной агрессии и экономического кризиса, безотлагательно получила рекордный транш в $5 млрд. Эти средства, а также еще $3,7 млрд, полученные в рамках следующих платежей, помогли удержать ситуацию и предотвратить дефолт. Зато программа Stand-by – это открытая кредитная линия для стран, которым уже удалось оставить «критическую зону», но которые все еще нуждаются в дополнительных средствах. Для Украины такая потребность продиктована необходимостью погасить в ближайшее время значительные суммы по внешним заимствованиям», – напомнил в разговоре с корреспондентом Укринформа Илья Несходовский.

И вероятное утверждение новой программы, по его словам, позволит стабилизировать ситуацию и успокоить международных инвесторов: никаких негативных явлений в украинской экономике в ближайшее время не ожидается.

А вот инвестиционный банкир Сергей Фурса в комментарии Укринформу призвал воздержаться от слишком «радужных» оценок. Он считает, что, предлагая Киеву новую программу еще до окончания действия предыдущей, МВФ преследует сугубо прагматическую цель – предотвратить возмущения в экономике и финансовой системе Украины в период так называемой «выборной турбулентности».

Инвестиционный банкир Сергей Фурса

«Преимущество программы Stand-by – сжатые сроки реализации, а также более «лояльные» требования к государству-члену. В меморандумах, обычно, не говорится о требованиях конкретных масштабных реформ – лишь сохраняются требования по фискальной и платежной дисциплине и обеспечению экономической стабильности. Для Украины это очень важно – ведь вряд ли кто-то собирается заниматься масштабным реформированием в год проведения двух выборов», – считает эксперт.

Зато программа EFF, по его словам, рассчитана на длительный срок и предусматривает воплощение структурных реформ и четкий алгоритм мониторинга выполнения взятых страной-заемщицей обязательств. Ведь проверка предшествует каждому новому траншу (переводу средств), и от ее результатов зависит, когда именно заемщику дадут очередной транш и дадут ли его вообще.

«Не отличаются и финансовые условия кредитования. Процент, по которому предоставляется займ, рассчитывается по специальной формуле и зависит от стоимости денег в мировой экономике. Чаще всего Украина получала займы под 2-3 % со сроком погашения 3-5 лет. Сейчас в мире сохраняется тенденция к удорожанию денег, поэтому процент может несколько возрасти. Но в любом случае это гораздо дешевле, чем коммерческие заимствования на рынке капиталов», — отметил Сергей Фурса. По его словам, в последние годы Украине удавалось привлекать средства частных инвесторов минимум под 7-9 процентов. Причем, с достаточно короткими сроками погашения задолженности.

Также эксперты напоминают: все требования действующей программы (вернее, те обязательства, которые взяло на себя украинское правительство для получения кредитов) сохраняются и будут автоматически пролонгированы в условиях программы Stand-by. При этом, вероятно, будут четче очерчены алгоритмы их воплощения и уточнении сроки выполнения.

Кстати, набор рекомендаций Фонда и обязательств, которые Украина брала на себя в рамках почти десятка программ сотрудничества с МВФ, фактически не изменился (по крайней мере, в последние годы). Это – обеспечение бездефицитности Государственного бюджета и бюджета Пенсионного фонда, либерализация газового рынка, очищение банковской сферы, усиление борьбы с коррупцией, отмена моратория на продажу земли. Некоторые из условий сотрудничества успешно выполнены, некоторые – воплощены лишь частично, а некоторые – продолжают «кочевать» из одной программы в другую.

Не стали исключением и нынешние переговоры. По данным информированных источников, среди условий будущей программы – продолжение повышения «газовых» тарифов, распределение функций по добыче, транзиту и продаже «голубого топлива», начало практической работы Антикоррупционного суда и открытие рынка земли. В частности, как сообщил сегодня председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, правительство договорилось с МВФ о постепенном повышении цены газа для населения до уровня импортного паритета до 2020 года. Причем, чиновник признал: первое повышение может быть более существенным, чем 23,5%, о которых в Украине говорят всю последнюю неделю.

Более $31 миллиард уже одолжили. Где предел?

Напомню, Украина начала сотрудничество с МВФ еще в 1994-1995 годах. Тогда была утверждена Программа системного трансформационного займа на весьма «скромную» по нынешним меркам сумму – чуть больше $763 млн. Цель – поддержание платежного баланса страны.

С 1995 до 1998 года действовала трехлетняя программа Stand by, по которой Украина получила почти $2 млрд. Цель сотрудничества – поддержание курса национальной валюты и финансирование дефицита платежного баланса.

Почти $1,6 млрд Киев получил в период с 1998 по 2002 годы в рамках Программы расширенного финансирования EFF. Эти средства пошли на пополнение валютных резервов НБУ.

А вот следующие 6 лет (до 2008-го) Украина и МВФ сотрудничали на бескредитной основе, в рамках годовой программы «упреждающий стенд-бай», по которой в случае ухудшения ситуации с платежным балансом или валютными резервами Киев имел возможность получить от МВФ зарезервированный кредит в пределах $550 млн. Однако с марта 2005 года сотрудничество стало невозможным из-за невыполнения Украиной условий программы.

На 2008-2013 годы пришлись крупнейшие в истории нашего сотрудничества с МВФ займы. Сначала, в 2008-2009-м, по новой программе Stand by Украина получила $10,6 млрд. Первый транш – $4,5 млрд. в срочном порядке зачислили в золотовалютные резервы Национального банка. Остальные два транша – перевели непосредственно в бюджет. Также в государственный бюджет были зачислены и оба транша, полученные в рамках следующей программы сотрудничества (на 2010-2013 годы) – всего почти $3,4 млрд.

Еще $17 млрд Киев рассчитывал получить от МВФ в 2014-2015 годах. Именно такая сумма была зарезервирована в рамках нового займа Stand by. Однако на казначейские счета Украины поступило лишь $4,3 млрд. (два транша). А 11 марта 2015-го МВФ решил заменить Stand by на новую четырехлетнюю программу EFF – уже на $17,5 млрд. Первый транш объемом $5 млрд. поступил сразу же после подписания Меморандума. И уже в начале августа Украина получила очередной транш – $1,7 млрд. Эти деньги пошли на пополнение резервов Нацбанка. Затем, после летней паузы, МВФ перечислил нам очередной транш – $1 млрд. (сентябрь 2016-го), столько же Украина получила в апреле 2017 года.

Рон ван Роден, Владимир Гройсман / Фото: https://www.kmu.gov.ua

С тех пор – вплоть до нынешней осени – Киев ждал получения очередного транша в рамках действующей программы (речь о $1,9 млрд). Но, как стало известно на прошлой неделе, во время нынешнего визита миссии МВФ в Киев стороны обсуждают возможность утверждения новой программы.

Всего Украина получила от Фонда $31 млрд 363 млн. Для сравнения, по нынешнему курсу – это более 880 миллиардов гривень, или 68% предусмотренного правительственным законопроектом сводного бюджета Украины на следующий год. Но пугаться не стоит: большинство долгов перед Фондом мы уже вернули. По данным НБУ, на данный момент Украина должна МВФ «всего лишь» $12 миллиардов.

Владислав Обух. Киев

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