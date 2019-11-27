Программа Шредингера. Чем Украине грозит отъезд МВФ

Ситуация с МВФ подвисла в воздухе. Хотя Украина и продолжает переговоры с фондом о возможности открытия трехлетней программы, однако 22 ноября уже вторая оценочная миссия фонда уехала из Киева, не сказав ни «да», ни «нет».

В реальности прямой отказ от МВФ — редкость, чаще всего фонд просто раз за разом продлевает переговоры. При этом мы уже видели предложение «послать МВФ» – как в сериале «Слуга народа», так и в интервью с Игорем Коломойским. И если бы экономика действительно работала так же сказочно, как в отснятых псевдореальностях, то можно было бы не беспокоиться.

Но в действительности нужно понимать, что отказ МВФ от продолжения программы — совсем не то же самое, что самостоятельно завершить сотрудничество с фондом.

Отказ МВФ от продолжения программы — совсем не то же самое, что самостоятельно завершить сотрудничество с фондом.

Сейчас правительство должно доказать фонду свою независимость от олигархов (в данном случае — как раз от Коломойского), дав гарантии по Приватбанку. Без этого нам, и правда, могут отказать. Но это не будет так легко, как в предвыборных сказках.

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Сотрудничество с МВФ не является для нас критичным настолько, чтобы произошел глобальный обвал экономики. Этот кредит идет не на зарплаты учителям, а на поддержание золотовалютных резервов. И чем он больше, тем больше у нас подушка безопасности.

Сказать, что мы остро нуждаемся в этих деньгах — нельзя. Но в 2020 году нам придется отдавать долги, и немалые, в том числе — МВФ.

А наличие успешного сотрудничества с фондом открывает Украине дорогу к другим займам, без которых наша экономика не сможет эффективно функционировать, поясняет основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

«Сразу после согласия МВФ остальные организации — ЕС, Всемирный банк — автоматически продлевают свои программы по Украине. Кроме того, кредит МВФ открывает нам дорогу на рынок капитала», — подчеркивает он.

Если же Украина получит отказ от МВФ по продолжению программы, брать в долг нам будет не у кого, а возвращать деньги придется, и немало.

По итогам первого квартала 2019 года госдолг Украины составлял 59% ВВП. Для того, чтобы отказаться от программы МВФ, необходимо дойти до уровня хотя бы 40%. Тогда внешние заимствования не будут давить на бюджет так, что без новых долгов не получится выплатить старые.

Это также отпугнет покупателей украинских облигаций у Минфина, которые могут забрать из страны доллары и евро. А это уже напрямую повлияет на курс гривны. И мы получим еще и обвал нацвалюты, предупреждает эксперт.

По итогам первого квартала 2019 года госдолг Украины составлял 59% ВВП. Для того, чтобы отказаться от программы МВФ, необходимо дойти до уровня хотя бы 40%. Тогда внешние заимствования не будут давить на бюджет так, что без новых долгов не получится выплатить старые.

Именно поэтому заявления о том, что МВФ нам не нужен и «хватить ходить с протянутой рукой» — лирика и манипуляции, направленные на то, чтобы как-то оправдать возможный отказ. Но результаты вряд ли понравятся согласному с Коломойским обывателю, который, вероятно, забыл, что даже в «Слуге народа» люди скидывались на покрытие внешнего долга из собственного кармана.

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