Программа Рабиновича поможет восстановить экономику Украины, – эксперт

Программа Рабиновича поможет восстановить экономику Украины, – эксперт

Восстановление экономических связей со странами СНГ – это главный момент программы Рабиновича

Восстановление экономических связей со странами СНГ и развитие высокотехнологических секторов украинской экономики позволят Украине сделать рывок и выйти из экономического кризиса. Так прокомментировал программу народного депутата, лидера партии «За життя» Вадима Рабиновича «Українська мрія» эксперт по вопросам экономической интеграции Александр Колтунович.

По словам эксперта, восстановление экономических связей со странами СНГ – это главный момент программы Рабиновича.

«Это важно для Украины, которая во многом зависит от внешних рынков и очень много утратила после 2013 года, о чем в том числе говорит и Вадим Рабинович. Потери Украины в экспорте только в страны СНГ составляют около 50 миллиардов долларов. Это колоссальные деньги! Восстановление этих связей является основой и фундаментом экономического возрождения Украины», – считает Колтунович.

Эксперт также прокомментировал предложенную лидером партии «За життя» инновационную модель развития экономики.

«Рабинович говорит о кластерах, о фискальной стимуляции кластеров, о свободных экономических зонах и территориях приоритетного развития – о том, что позволяет развиваться высокотехнологическим секторам экономики, завозить в страну высокотехнологическое оборудование без пошлин. Это дает фундамент для технологической модернизации страны в первую очередь», – пояснил Александр Колтунович.

В заключение экономист подчеркнул, что переориентация на инновационную модель развития позволит Украине быть конкурентоспособной на внешних рынках.

Напомним, в среду, 25 июля, Вадим Рабинович представил программу выхода Украины из экономического кризиса. Презентация программы, которую сам политик назвал «Українська мрія», состоялась в эфире специального выпуска ток-шоу «Украинский формат» на телеканале NewsOne.

