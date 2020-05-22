программа МВФ, лучшие интернет-банкинги и каким будет курс в июне — Минфин

МВФ и Украина предварительно договорились о новой программе сотрудничества

Международный валютный фонд и власти Украины достигли соглашения (staff level agreement) о новой программе сотрудничества stand-by на сумму $5 миллиардов.

Каким будет курс доллара в июне — прогноз Михаила Кухара (видео)

Преподаватель макроэкономики в Бизнес-школе МИМ Михаил Кухар специально для зрителей Минфина Михаил рассказал, что происходит в финансовой системе, как бюджет и монетарная политика влияют на курс доллара.

Доминик Меню: «Украина легче переживет кризис, чем многие другие страны»

Банкир рассказал, каким мир выйдет из карантина, и как нынешняя ситуация отразится на финансовом секторе и мировой экономике.

Зеленский одобрил упрощение администрирования налогов

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1210 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве».

Как запустить клинику в смартфоне и где взять на это деньги

Услуги оказания дистанционной медицинской помощи особо актуальны во время пандемии COVID-19. В чем преимущества такого взаимодействия с врачами, как перевести клинику в онлайн-формат или запустить такой проект с нуля, и где взять на это деньги.

Совет НБУ нашел способ наполнить бюджет из заначек украинцев

Поступления в бюджет продолжают сокращаться. По результатам апреля план не выполнен на 11,6% или на 13,6 млрд грн. Единственным источником покрытия дефицита сейчас являются деньги от размещения ОВГЗ. Поэтому НБУ сейчас ищет пути расширения круга потенциальных покупателей ЦБ. В том числе — за счет физлиц.

Как выбрать лучший интернет-банкинг

Карантин закрыл отделения банков и заставил их клиентов научиться пользоваться услугами онлайн. Процесс, который в обычной обстановке мог бы растянуться на годы, сжался до нескольких месяцев и даже недель.

Рада намерена разрешить Укрпоште стать банком

Верховная Рада поддержала за основу законопроект, который может позволить Укрпоште предоставлять банковские услуги. «За» документ № 2788-д проголосовали 232 народных депутата.

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