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Прогнозы роста южнокорейской экономики

Мировая экономика26 Фев 2018
Прогнозы роста южнокорейской экономики
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Южнокорейская экономика на фоне подъёма конъюнктуры оживляется, но потенциальные темпы её роста замедляются. Об этом говорят эксперты Международного валютного фонда. Рост реального ВВП достиг в прошлом году своего пика, составив 3,2%, но в этом году он понизится, составив 3%, а затем продолжит понижаться примерно на 0,1% ежегодно. К 2030 году занятость резко уменьшится, а темпы роста экономики сократятся до 1%. Основными предпосылками для такого прогноза МВФ назвал быстрое старение населения, низкую производительность труда, проблемы на рынке труда и в производственной сфере.

Для решения этих проблем и, соответственно, повышения потенциальных темпов роста экономики МВФ рекомендовал южнокорейскому правительству реформировать рынок труда, усилить государственное финансирование и улучшить социальную поддержку граждан. Кроме того, государству необходимо инвестировать в исследования, предоставив производителям дополнительные налоговые льготы. Такие меры положительно влияют на производительность труда.

По прогнозам МВФ, если в ближайшие 10 лет пройдёт реформирование структуры экономики, среднегодовые потенциальные темпы её роста смогут повыситься за 10 лет на 0,6%. Для этого необходимо смягчить регулирование в сфере производства и найма рабочей силы, увеличить долю налога на имущество и потребление в общем объёме налоговых поступлений, повысить детские пособия до 0,25% от годового ВВП и инвестировать в развитие рынка в объёме, равном 0,5% от годового ВВП.

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