прогнозы-2020 – Публикации – Finversia (Финверсия)

Редакция портала Finversia.ru попросила ведущих экономистов и трейдеров поделиться своим видением относительно перспектив 2020 года. Получилось противоречиво: с одной стороны, эксперты не видят опасностей для продолжения роста фондовых рынков, с другой – советуют вложиться в защитные активы.

Декабрь – удивительный месяц. Мы подводим итоги, пусть даже неутешительные, и надеемся на то, что в следующем году будет не хуже. А лучше – пусть будет лучше! Предновогоднее настроение способно утешить, подсластив любую горькую пилюлю. Для одних Новый Год – время чудес, для других чудеса – то, что выходит из их рук по формуле «Человек – кузнец своего счастья», и иначе никак. Объединяет же как первых, так и вторых неизбежная встреча со столь традиционной декабрьской напастью как прогнозы. Иные ветераны прогнозов умудряются открыть сезон уже в первых числах декабря. Да-да, речь, разумеется, о датском Saxo Bank и его Шокирующих предсказаниях. Другие отчаянно бомбардируют нас прогнозами весь декабрь включительно. А те, кто по каким-то причинам не успел это сделать до Нового года, спешат исправиться сразу «после праздников».

Но ругаться на декабрьские прогнозы – всё равно, что ругаться на ёлочку. Мы все её ставим дома в канун Нового года, и всей семьёй наряжаем. И так каждый год, без исключений. Более того, прогнозы – это энергоёмкий, смыслоёмкий жанр. Своеобразное письмо в будущее. А таких писем много не бывает, тем более что нет нужды читать всех подряд – у тех, кто занимается инвестициями на фондовом рынке, давно есть любимые аналитики – те, чьи тексты стараются не пропускать. Так что все эти разговоры про «утонуть в декабрьских прогнозах» несостоятельны. Кроме того, специфика инвестиций состоит в том, что инструментов много не бывает, как и индикаторов. Пусть даже самых экзотических. Наши прогнозы – в исполнении редакции портала Finversia.ru – скажу сразу, далеки от экзотики. А самые что ни на есть традиционные. Мы попросили ведущих экспертов ответить на три вопроса:

1) О рисках-2020;

2) Об активах, что смогут принести доходность «выше рынка».

3) Наконец, на что сделать ставку в следующем году.

Риски-2020. Мир

С рисками стоит быть осторожней. В последнее время редко какая конференция, круглый стол, форум, да и просто диалог о финансах обходится без упоминания «чёрных лебедей». Уже само по себе использование этой метафоры даёт прогнозисту преимущество: к нему немедленно приковывается внимание. Знал ли в своё время Насим Талеб, какую магическую штуку он придумал, вытащив на свет белый этих самых чёрных лебедей? «Не забывайте о чёрных лебедях», — загадочно произносит очередной «гуру» и всё, весь предыдущий разговор насмарку. Вся конструкция рушится. Чёрными лебедями принято теперь объяснять все явления – случившиеся и не случившиеся. Пётр Пушкарёв, шеф-аналитик TeleTrade, считает, что у русских к чёрным лебедям особое отношение:

— Угрожает более всего сама извечная наша боязнь различных рисков. Психология многих россиян, в том числе и в бизнесе, устроена до сих пор так, что нам проще ждать каких-то подвохов, не двигаясь при этом вперёд, нежели быть смелыми, предприняв параллельно необходимые, но чисто логические меры по разумному ограничению финансовых авантюр и развиваться, настроиться на позитив. Не забывая о первой половине фразы «На Аллаха надейся, но верблюда привязывай».

«Угрожает более всего сама извечная наша боязнь различных рисков. Психология многих россиян, в том числе и в бизнесе, устроена до сих пор так, что нам проще ждать каких-то подвохов, не двигаясь при этом вперёд, нежели быть смелыми, предприняв параллельно необходимые, но чисто логические меры по разумному ограничению финансовых авантюр и развиваться, настроиться на позитив», – Пётр Пушкарёв, TeleTrade.

Одного такого верблюда (речь о торговом соглашении между США и Китаем), вроде бы, в уходящем году привязать удалось. Вопрос – насколько крепко.

– Я не вижу больших угроз для мировой экономики на сегодняшний день. Война с Китаем перешла в некий долгоиграющий диалог, который, скорее всего, так и затухнет без результатов. Поэтому экономика продолжит свое развитие. Основные экономики мира – США и Китай – показывают стабильность, и я не вижу причин для резкого изменения тренда. Основные экономические индикаторы США находятся в так называемой «зеленой зоне». При этом нет ни положительной, ни отрицательной динамики. Но даже в случае появления отрицательной динамики рецессия наступит через 1,5-2 года. То есть, в следующем году можно спать спокойно, — уверен Владимир Савенок, генеральный директор «Личный капитал».

Однако далеко не все считают, что история с торговой войной канула в лету. Сергей Суверов, старший аналитик «БКС Премьер», напоминает, что у Китая и США противоположные интересы и взгляды на жизнь и обострение войны может привести соответственно к росту ставок по облигациям и падению котировок мировых акций.

С ним согласен Егор Сусин, главный эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка:

– Системное противостояние двух крупнейших экономик – это надолго. Новое обострение в отношениях будет крайне негативно сказываться на мировой экономике. Экономический рост в Китае и проблемы долгового рынка – это еще один риск. Замедление экономики ведет к росту дефолтов на финансовом рынке Китая, в 2019 году ситуация здесь продолжала ухудшаться, но ситуация оставалась управляемой. За счет активного наращивания фискальных и монетарных стимулов в 2019 году рост экономики удалось удержать выше 6 %. Но дефицит бюджета уже приблизился к 5 % ВВП и дальше наращивать поддержку экономике будет сложнее.

Ещё одну группу рисков аналитик видит в развивающихся странах, особенно в странах Латинской Америки, где обострилась социальная ситуация. Все более сложной выглядит ситуация в Индии, где стремительно замедляется экономический рост (с 7-8 % до 4,5 %), дальнейшее ухудшение ситуации может привести к серьёзному пересмотру инвесторами взгляда на эту страну и оттоку капитала.

Что же касается собственно чёрных лебедей – рисков, которых никто не ждёт – то речь тут может идти о резком развороте инфляции. На такую вероятность указывает и Сергей Суверов. Риск внезапного всплеска инфляции, признаемся, не велик. Но на то это и чёрный лебедь, согласитесь?

Среди других рисков аналитики традиционно называют и историю с Brexit.

Георгий Ахалая, аналитик СД «Инфинитум», напоминает ещё об одном риске – риске рецессии. Мировая экономика растёт непрерывно последние 10 лет, не говоря уже о росте биржевых индексов. К этому росту уже настолько все привыкли, что говорить о рецессии стало в последнее время чуть ли не моветоном:

– В условиях политического противоборства и потенциального импичмента президента американское правительство будет иметь меньшие возможности для принятия мер стимулирования экономики и его усилия будут брошены на перенос времени наступления признаков рецессии на постэлекторальный период.

Михаил Ханов, управляющий директор ИК «Алго Капитал», считает, что циклический кризис — главный риск для мировой экономики в наступающем году.

– Он назревает через десятилетие после мирового финансового кризиса 2008 года. Формальным поводом для начала подобного циклического кризиса способны стать на первый взгляд малозначимые события. Вместе с тем, он может развиваться на фоне уже вполне реальных и хорошо известных рисков. Прежде всего, это неразрешенный торговый конфликт США и Китая. Однако уже сейчас понятно, что в случае его реального или формального урегулирования действующий президент США Дональд Трамп может активизировать торговую войну с Евросоюзом. Она уже идет, но пока происходит в относительно мягкой форме. К слову, в США неспешно развивается процедура импичмента президента. Шансы на ее реализацию пока невелики. Но этот сюжет вполне способен оказать неблагоприятное влияние на рынок акций в США и стать косвенным негативом для многих других фондовых рынков. Свою неблагоприятную роль способны сыграть и геополитические сюжеты. К ним относится традиционно «взрывоопасная» ситуация на Ближнем Востоке и терпящая крах попытка ядерного разоружения КНДР.

Риски-2020. Россия

Российские риски – величина производная от рисков глобальных. Что бы кто не говорил про нашу «отвязность», свободное плавание и прочий «особый путь». Риски эти связаны с санкциями, ценами на нефть и движениями капиталов в целом из развитых экономик в развивающиеся.

– Достаточно нового бегства нерезидентов из ОФЗ, чтобы курс доллара поднялся выше 70 рублей и испытал на прочность политику невмешательства Банка России на валютном рынке и устойчивость резидентов к новому бегству в твердую валюту, — говорит Виктор Тунев, управляющий директор УК «Агидель».

В «Агиделе» считают, что «базовым» сценарием для России будет курс доллара в районе «60+», нефть по $60.

– Эти условия позволят российским акциям третий год подряд быть лучшими в мире и среди всех классов активов. Пока средняя дивидендная доходность по фондовому рынку России не снизится c 6-7 % до примерно 5 %, в акции будет приток и резидентов, и нерезидентов, — рассчитывает Виктор Тунев.

«Условия позволят российским акциям третий год подряд быть лучшими в мире и среди всех классов активов. Пока средняя дивидендная доходность по фондовому рынку России не снизится c 6-7 % до примерно 5 %, в акции будет приток и резидентов, и нерезидентов», — Виктор Тунев, УК «Агидель».

В «БКС Премьере» ожидают, что в новом году инвесторы откроют новые лимиты на российские акции из-за их недооценки относительно прибылей и высокой дивидендной доходности. Среди конкретных бумаг Сергей Суверов выделяет акции Saudi Aramco, а также Яндекса.

2020: гуляют все! В том числе Россия.

Мало кто из аналитиков сомневается, что и следующий год станет годом роста.

– Биржи будут расти и в 2020 году, а деньги продолжат притекать на развивающиеся рынки, так что фактически главная опасность для России — что мы так и не поймём, глядя отсюда на события как бы со стороны, что же нам с этой благоприятной ситуацией делать. Сумеем ли обратить себе весьма благоприятную рыночную конъюнктуру на пользу — зависит уже от нас, в том числе и от того как каждый сам распорядится дающимися в руки шансами. Не дожидаясь непременно милости ни от природы, ни от государства, которое сидит на деньгах, но пока не находя им применение: лучше бы уж снизило налоги — частные компании распорядятся собственными деньгами куда эффективнее, если именно им эти «излишки» и оставить.

Шеф-аналитик TeleTrade склоняется к тому, что российские несырьевые сектора могут обогнать нефтегазовые по динамике, а поэтому держать деньги в иностранной валюте или в облигациях неразумно:

– Если, конечно, только нефть на $85 не загонят снова спекуляциями в определённый момент, как уже было в 2018 году. Держать деньги будет неперспективно как напрямую в долларах и евро, так и облигационных инструментах с гарантированной доходностью в любой из этих двух валют. Покупать доллары — разумно, только если инвестировать часть из них в рынок акций, другую часть – в спекулятивно точные ходы по фьючерсам на золото или на Forex. А основные суммы — инвестировать в рублёвые ОФЗ или в долговые обязательства самых больших непотопляемых российских компаний и частично в голубые фишки Московской биржи. Полезным трендом года станут самостоятельные инвестиции, делая которые полезно прислушиваться к часто тиражируемым мнениям экспертов.

Говоря о конкретных инструментах, Виктор Тунев рекомендует присмотреться к ПИФам российских акций с низкими комиссионными. Длинные ОФЗ могут показать более 10 % годовых при снижении доходности к погашению до 6 % или ниже, полагает аналитик.

А если не Россия? Мировые рынки

Владимир Савенок предлагает такую «корзину»: акции + зарубежная недвижимость.

– Под недвижимостью я имею в виду не физическую недвижимость, а фондовую – в виде акций компаний недвижимости. Это не значит, что другие активы в портфеле не нужны – диверсификацию никто не отменял. Кстати, фундаментальный анализ нельзя применить к товарным активам – этот сегмент живет своей отдельной жизнью и зависит от непредсказуемых текущих обстоятельств.

Савенок допускает, что для увеличения доходности портфеля в будущем году стоит прикупить акции развивающихся стран. Прежде всего, стран акций из Китая, Индии, Таиланда, Вьетнама и некоторых других. Эксперт надеется, что такой класс активов опередит по доходности акции развитых рынков.

– Также отдельной позицией я бы включил в свой портфель акции компаний – производителей полупроводников (Semiconductors). Я верю в то, что впереди нас ждет бурное развитие IT-сферы в области искусственного интеллекта, интернета вещей, технологии 5G.

Осторожно, весна!

В условиях, когда практически все финансовые активы оценены высоко на фоне избыточной денежной ликвидности и замедляющейся экономики, к весне имеет смысл сосредоточиться на консервативных активах: краткосрочные рублевые и еврооблигации, линкеры (привязанные к инфляции валютные облигации), дивидендные акции, считает Егор Сусин из Газпромбанка.

Что касается рублёвых инструментов, то аналитик даёт и время до «середины весны», а потом самое время начать пересматривать позиции.

— Несмотря на глобальное потепление, ETF на природный газ, с моей точки зрения недооценен. Но, конечно, оговорюсь, что это ни в коем случае не рекомендация, а лишь скромная фантазия автора, — замечает Егор Сусин.

«Существенное ослабление рубля?»

В пользу защитных активов высказывается и Михаил Ханов, управляющий директор инвестиционной компании «Алго Капитал».

– Это значит, что российскому инвестору и спекулянту стоит быть готовым зафиксировать прибыль по среднесрочным позициям в акциях. Покупка новых пакетов акций в настоящее время выглядит рискованной. Исключение составляет лишь покупка дивидендных бумаг, которые планируется удерживать в течение 2-5 лет и более. В ожидании вполне вероятной просадки ключевых фондовых рынков вполне уместна покупка номинированных в долларах казначейских облигаций правительства США. Альтернативой этому могут стать долларовые банковские депозиты.

Ханов предлагает в наступающем году сделать ставку на ожидание спада фондовых индексов в США и в России, чтобы впоследствии – после реализации сценария – докупить подешевевшие бумаги по привлекательным ценам. А вот в перспективность европейских бумаг эксперт не верит.

Что же касается рубля, то Ханов уже в начале года не исключает «существенного ослабления рубля». Поэтому стоит внимательно присмотреться к акциям добывающих отраслей. В том числе: Сургутнефтегаз, Башнефть, Татнефть, ГМК Норильский Никель, НЛМК, ММК, Северсталь, Роснефть, Лукойл, Полюс. Среди несырьевых сегментов внимания заслуживают: МТС, МосБиржа, Ростелеком, Сбербанк.

«Уже в начале года не исключаю существенного ослабления рубля. Поэтому стоит внимательно присмотреться к акциям добывающих отраслей», — Михаил Ханов, ИК «Алго Капитал»

Спасение – фьючер на рыночную волатильность VIXX

А вот стратегия «Купи и держи» всё более себя дискредитирует – инвесторы теряют деньги, ведь на рынке одновременно мы видим столько противоречащих трендов, что надеется, что «рынки растут всегда» нельзя.

— Режим «купил и держи» вообще ничем не оправдан, и нет ни одного довода в пользу его состоятельности. Рынок будет показывать высокую степень цикличности, а это значит, что лишь один актив – фьючерс на рыночную волатильность VIXX – даёт некие определённые шансы заработать особо ленивым портфельным управляющим. Да и то – в случае правильного определения точек входа и выхода и строгой самодисциплины, — предупреждает Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт «Международного Финансового Центра».

По словам эксперта, в «Портфель-2020» стоит обязательно включить защитные инструменты, в первую очередь, золото. В «Международном Финансовом Центре» прогнозируют, что к концу следующего года жёлтый металл подорожает до $1600 за тройскую унцию минимум. Есть все основания ждать продолжения ралли в палладии (до уровней в $2500 за тройскую унцию). Что касается фондовых рынков, то лучше рынка будет себя чувствовать сектор услуг, в частности, сектор IT. А, кроме того, можно заработать на бумагах из сектора здравоохранения — из-за стареющего населения. Кто же окажется аутсайдером? Рожанковский считает, что производственно-сырьевой сектор и инфраструктурные бумаги.

На металлы – золото и серебро — готов поставить и Георгий Вербицкий, частный инвестор. Что касается конкретного региона, то инвестор полагает, что лучше всего себя покажут рынки Юго-восточной Азии, в частности рынки Индонезии.

Плюс 15-20 % по индексу Мосбиржи

Ну и напоследок оптимистичный взгляд от лидера российских депозитариев. Иван Капитан, главный аналитик СД «Инфинитум», однозначно делает ставку на российские активы:

— Они всё ещё являются недооценёнными, а дивидендная доходность по акциям многих крупных эмитентов выглядит более чем привлекательной. Если в уходящем году индекс Московской биржи вырос на 24 %, то 2020 год вполне может принести 15-20 %. Я бы рекомендовал выбирать крупные компании с высокой объявленной дивидендной доходностью, эти бумаги могут присутствовать в любом портфеле, из конкретных эмитентов я бы присмотрелся к Норникелю, МТС, Газпрому и Лукойлу.

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