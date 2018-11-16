Прогноз: выдержит ли Украина новый мировой финансовый кризис?

Согласно прогнозу МВФ, мировой финансовый кризис начнется в начале 2019 года. EtCetera выяснил, что об этом думают эксперты, и как эта ситуация отразится на украинской экономике.

В ЗОНЕ РИСКА. Международный валютный фонд опубликовал обзор мировой экономики еще 9 октября. Согласно прогнозам МВФ, глобальный экономический рост замедлится на 0,2 процентных пункта – до 3, 7%.

По мнению экономиста Андрея Блинова, в МВФ считают, что риск кризиса увеличивается из-за торговых войн и замедления роста ведущих мировых экономик (в частности – США и Японии).

Финансовый аналитик Эрик Найман отметил, что мировая экономика сбавит темп не только из-за торговых войн, но и из-за ужесточения монетарной политики федеральной резервной системы США. Также он утверждает, что кризиса стоит ждать со стороны развивающихся стран, поэтому нужно внимательно следить за Индией и Китаем. Если в Азии кризис начнется в ноябре 2018 года, то Украина почувствует его весной 2019 года, в апреле.

А банкир Джейкоб Ротшильд уверен, что кризис начнется с Турции и Аргентины.

РАЗВИТИЕ КРИЗИСА. Как объясняет Эрик Найман, кризис начнется в финансовой сфере, а в дальнейшем охватит и другие отрасли экономики. Экономист считает, что обвал на мировых фондовых рынках в начале октября 2018 года, возможно, является началом очередного мирового кризиса. Так это или не так, станет понятно во второй половине ноября.

КАК МИРОВОЙ КРИЗИС ОТРАЗИТСЯ НА УКРАИНЕ? Независимо от того, когда «грянет» финансовый кризис, Украина встретит его в неблагоприятных условиях: с большими долгами и нестабильной политической ситуацией.

Эрик Найман утверждает, на протяжении предыдущих пяти лет Украина столкнулась с огромными потерями. Миллиарды долларов ушли из экономики из-за девальвации, повышения тарифов и откровенного грабежа сбережений, которые назвали «банковской чисткой». По словам экономиста, чтобы оценить состояние экономики (не только украинской), достаточно посмотреть на объем иностранных инвестиций. В случае с Украиной этот показатель – отрицательный. Это значит, чтоУкраина отдала намного больше выплат по инвестициям, чем их получила.

Непосредственное влияние на экономику Украины имеет экономика Польши: в этой стране работает более миллиона украинцев, которые присылают на родину валюту. В случае уменьшения заработков под удар попадет потребительский рынок и рынок недвижимости. Кроме того, во время кризиса падают цены на сырье, поэтому под угрозой окажется украинский экспорт зерна и металла.

В ПЛЕНУ КРЕДИТОВ. В сложившейся ситуации Украина не способна справиться с экономическими проблемами без постоянного кредитования. Последним стал кредит на сумму в 750 млн долларов под 9,5% годовых (хотя еще в феврале 2018 года те же средства можно было взять под более низкий процент – около 6, 5%).

Кроме того, 26 октября Киев разместил еврооблигации на общую сумму 2 млрд долларов (еврооблигации или евробонды – долговые ценные бумаги, размещенные на международном финансовом рынке. В основном, заемщиками, выпускающими евробонды, выступают правительства, корпорации, международные организации, заинтересованные в получении денежных средств на длительный срок. – EtCetera). Доходность 5-летних евробондов составляет 9%, 10-летних – 9, 75%.

За неделю до этого Турция тоже вышла на рынок еврооблигаций и привлекла 2 млрд. долларов, но под 7, 5%. И это при уровне инфляции в 25,5 %. Это значит, что Турцию на международной арене воспринимают как страну, которая намного сильнее, чем Украина, в экономическом плане.

МВФ И УКРАИНСКИЙ БЮДЖЕТ. Для предоставления кредита МВФ выдвинул Украине условие: согласовать с экспертами фонда государственный бюджет на 2019 год. Если украинская сторона на это не пойдет, то денег не получит. По словам Эрика Наймана, если до президентских выборов «мы как-то дотянем», даже если начнется кризис, то после голосования – начнется настоящий коллапс.

Эксперт прогнозирует, что Украина откажется от налога на выведенный капитал, и МВФ это устроит.

ЗАЩИТА УКРАИНСКОЙ ЭКОНОМИКИ. По мнению экономиста Ярослава Жалило, Украина за предыдущие годы предприняла несколько мер, чтобы смягчить удар по отечественной экономике:

— вышла на новые рынки сбыта (например, продает металл в страны Африки и Азии);

— увеличила экспорт сельхозпродукции, спрос на которую будет всегда;

— уменьшила зависимость от финансовых ресурсов (адаптировалась к отсутствию инвестиций).

По материалам Апостроф, Сегодня, КП в Украине

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