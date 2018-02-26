Прогноз удручающей стабильности

Международное рейтинговое агентство S&P поубавило оптимизм российских чиновников







О притоке инвестиций речь шла и во время вчерашнего визита премьера Дмитрия Медведева в Чеченскую Республику. Фото РИА Новости





Темпы роста российской экономики останутся вдвое ниже среднемировых в ближайшие годы из-за дальнейшего расширения доли государства, неблагоприятного бизнес-климата, санкций и ограничения доступа к современным технологиям. Такой прогноз для России представили эксперты агентства Standard&Poor’s. Их расчеты сильно отличаются от официальных правительственных ориентиров. Так, показатели инвестиций в ближайшие годы будут ровно в два раза хуже, чем предполагают чиновники.





Международное рейтинговое агентство S&P объявило о повышении кредитного рейтинга РФ до уровня «BBB-», который является первым инвестиционным после предыдущего спекулятивного, который еще называют «мусорным». Это событие очень впечатлило экономический блок правительства. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин даже заявил, что шаг запоздалый, давно надо было уже повышать рейтинг в знак признания успехов российской экономической политики. Он также заявил, что кредитный рейтинг России в ближайшие годы может достигнуть категории «А».





«По нашим оценкам, это (экономическая стабильность. – «НГ») позволит через несколько лет Российской Федерации выйти в категорию «А» инвестиционного рейтинга. Это сделать будет непросто, но экономическая повестка шести лет должна быть нацелена в том числе и на это», – сказал министр.





Прогнозы экономистов S&P и российских правительственных экономистов сильно различаются.Фото Reuters

Однако опубликованный вчера подробный комментарий S&P к повышению рейтинга РФ может сильно остудить оптимизм чиновника. Дело в том, что прогноз агентства по развитию РФ в ближайшие годы по многим позициям выглядит значительно более пессимистичным по сравнению с ориентировками самого Минэкономразвития.





Как известно, базовый сценарий правительства предполагает увеличение темпов роста ВВП с 2,1% в 2018 году до 2,3% в 2020-м. А экономисты S&P ждут замедления российской экономики с 1,8 до 1,7% в ближайшие четыре года. (Для сравнения: мировая экономика по прогнозу МВФ в 2018 году вырастет на 3,4%.)





В российском правительстве уверяют, что стране гарантирован многолетний инвестиционный подъем. Прирост инвестиций, по официальным расчетам, будет ускоряться с 4,7 до 5,7% в год. А прогноз S&P, напротив, предполагает замедление прироста инвестиций с 3,2% в 2018-м до 2,8% в 2020 году. Как видим, прогноз агентства по инвестициям ровно в два раза отличается в худшую сторону от ориентиров.





Примечательно, что в агентстве S&P не видят особых противоречий между прогнозируемой стагнацией экономики РФ и присвоением стране инвестиционного рейтинга. Более высокий кредитный рейтинг отражает улучшение платежеспособности правительства, которое даже в предвыборный период почти не увеличивает социальные расходы, а все поступления от нефти дороже 40 долл. за баррель направляют в резервы через операции по скупке валюты. Бывший руководитель департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов называет новый прогноз от S&P «удручающим».





Темпы ежегодного роста российского ВВП в 1,7% приведут к тому, что уровень жизни в России, если измерять его в «ВВП на душу населения», даже к 2021 году останется на 25% ниже, чем до кризиса, – 11,9 тыс. долл. против 16 тыс. в 2013 году.





Это вдвое ниже среднего показателя 30 стран со схожим уровнем развития, напоминает агентство. «Рост будет ограничен и в силу таких структурных недостатков, как доминирующая роль государства в экономике, неблагоприятный инвестиционный климат и относительно низкий уровень конкуренции и инноваций», – пишет S&P.





«Несмотря на то что вопросы демонополизации и приватизации регулярно обсуждались в прошлом, фактически принимаемые меры носят противоположный характер, и мы не ожидаем каких-либо значительных изменений в том, что касается ослабления роли государства в экономике, или позитивных подвижек в бизнес-среде, включая улучшения судебной системы и правоприменения», – отмечает агентство. Высокие рейтинги Владимира Путина позволяют провести реформы, необходимые для ускорения роста, однако доверие общества, как и сейчас, будет использоваться для того, чтобы дальше копить бюджетные резервы «на случай возможных стрессовых ситуаций, пишет S&P.





Агентство также отмечает, что санкции продолжат ограничивать перспективы экономического роста в России и усилия правительства, направленные на диверсификацию экономики, в силу значительной неопределенности для инвесторов и ограничений на передачу технологий.





Опрошенные «НГ» аналитики по-разному оценивают справедливость и обоснованность прогнозов S&P и причины разительных отличий от официальных правительственных ориентиров. «Разница в прогнозах преимущественно связана с разными ожиданиями от будущей политики властей: S&P исходит из сохранения текущих трендов в экономике, а Минэкономразвития – из ускорения роста вслед за более активной политикой по реформированию экономики, – сказал «НГ» главный экономист компании «БКС Глобал Маркетс» Владимир Тихомиров. – Я прогнозирую рост в 2018 году на уровне 1,8% – то есть мой прогноз полностью совпадает с оценкой S&P. Но в 2019-м ожидаю ускорения роста до 2,1%, что может быть связано с осуществлением некоторых реформ. Так что в среднем и долгосрочном прогнозах я придерживаюсь более оптимистичного взгляда».





«На большой оптимизм со стороны S&P рассчитывать в прогнозах сложно: сырье уже подорожало, существенные реформы не готовятся, так что нет предпосылок для опережающего роста, – говорит ведущий аналитик AMarkets Артем Деев. – Без наращивания роли высоких переделов и услуг мы будем постоянно находиться чуть ниже середины». Эксперт замечает, что развивающиеся страны, к которым можно отнести и Россию, растут за счет производства и удовлетворения спроса развитых стран. «Такая модель будет работоспособной еще 10 лет», – сказал «НГ» Деев.





«S&P и Минэкономразвития расходятся в теоретической оценке роли государства: агентство считает огосударствление экономики минусом, хотя в наших условиях чаще всего стимулирование «точек роста» именно с активным участием государственных структур является одной из главных движущих сил и вложений капитала, и темпов развития экономики», – уверен шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев. Вместе с тем он не исключает, что Минэкономразвития может переоценивать скорость роста инвестиций в основной капитал, слишком смело экстраполируя данные 2017 года на ближайший период.





Инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин считает, что прогноз S&P более реалистичен, так как основывается на анализе структуры экономики России и главных причинах низких темпов роста. Модель экономического роста в РФ, основанная на капитализации нефтегазовых доходов, остается неизменной. «Доля доходов от углеводородов хоть и снизилась в ВВП до 43%, но остается критично высокой. Отчасти то, что в 2017 году страна вообще вышла на положительные темпы роста, связано с ростом цен на нефть гораздо выше прогнозируемых», – сказал «НГ» Карякин. По его мнению, эта модель и структурные недостатки экономической системы, на которые обратило внимание рейтинговое агентство, не дадут увеличивать инвестиции в основной капитал. «А если добавить к этому и возрастающую нагрузку на бюджет со стороны социальной сферы, то перспективы экономического роста вообще становятся туманными», – говорит эксперт.





«Как бы ни снижалась зависимость экономики от нефтегазового сектора, все прогнозы все равно строятся с привязкой к перспективам развития рынка энергоресурсов. Видимо, у аналитиков S&P есть сомнения в том, что активная добыча нефти в США не скажется на объемах добываемой нефти в РФ и, как следствие, на доходах страны, – сказал «НГ» ведущий аналитик Центра современных инвестиционных технологий Денис Владимиров. По его мнению, стоит обратить внимание и на тот факт, что дальнейшее улучшение рейтинга РФ в агентстве считают невозможным без серьезных политических изменений. «Это заявление можно рассматривать не только как попытку лишний раз указать на существующие в экономике проблемы, но и как попытку дестабилизации настроений в РФ в предвыборный период», – говорит эксперт.





Между тем глава правительства внимательно следит за ростом инвестиционной активности в регионах. Вчера глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву об улучшении социально-экономической ситуации в республике. «Когда принимали первый раз бюджет, это было 9 млрд руб. и 76% безработицы. А сегодня уже 9% безработицы и 60–70 млрд бюджет. Мы заплатили в 2017 году уже в бюджет Российской Федерации 11 млрд налогов. Это уже говорит о многом», – сказал Кадыров. Медведев, в свою очередь, отметил, что «изменения существенные». «Самое главное, что удалось создать большое количество рабочих мест и республика становится самодостаточной – сама производит самую разную продукцию, и услуги оказывает. Это залог развития и процветания республики на будущее», – сказал премьер.











































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