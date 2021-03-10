Прогноз: Сельское хозяйство вырастет на 5%

Экономика Украины вырастет на 4,3%. Этому среди прочего будет способствовать сельское хозяйство.

Такой прогноз на 2021 г. сделали в январе Немецкая экономическая команда (GET) и Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ), г. Киев.

«Мировая пандемия существенно повлияла на украинскую экономику в течение 2020 года. Однако благодаря прошлым экономическим реформам страна вошла в этот кризис гораздо лучше подготовленной, чем в прошлом. В результате реальный ВВП сократился гораздо меньше, чем за какой-либо предыдущий экономический кризис. Стоит отметить реформы, которые обеспечили гибкий режим обменного курса, надежную банковскую систему, политику инфляционного таргетирования со стороны Национального банка и фискальную консолидацию предыдущих лет. Кроме того, географическая диверсификация экспорта помогла экономике легче пройти кризис», — говорится в сообщении ИЭИ.

В 2021 г. эксперты ожидают восстановления экономики за счет роста частного потребления со стороны спроса и увеличение производства в промышленности, транспорте, а также в сельском хозяйстве со стороны предложения. Этому будет способствовать восстановление экономики в странах-партнерах и увеличение торговых потоков. Однако остается неопределенность относительно продолжения пандемии, отсрочки программы вакцинации, сотрудничества с МВФ и политических рисков.

«ВВП, по оценкам, вырастет на 4,3% в 2021 году. Частное потребление станет основным драйвером экономического роста со стороны спроса. Со стороны предложения, после плохого урожая в 2020 году, сельское хозяйство будет способствовать восстановлению экономики», — прогнозируют эксперты.

Ожидается, что частное потребление вырастет на 5,9% в 2021 году, а инвестиции возрастут на 8,9%. Восстановится как экспорт, так и импорт. Вклад чистого экспорта в ВВП будет отрицательным из-за быстрого роста импорта.

«Постепенное снятие ограничений, связанных с COVID-19, будет способствовать росту транспортного сектора. Оно также поддержит увеличение внешнего и внутреннего спроса на продукцию промышленности. Ожидается, что сельское хозяйство вырастет на 5% в 2021 году после плохого урожая в 2020 году из-за погодных условий», — ожидают эксперты.

Кроме того, по мнению специалистов, инфляция ускорится в 2021 году. Если в 2020 году инфляция была ниже целевого диапазона Национального банка, в этом году наблюдается тенденция к ускорению инфляции из-за роста цен на продукты питания и услуги. Кроме того, инфляционное давление усилится вследствие восстановления экономики, повышение минимальной заработной платы и экспансивной фискальной политики. Однако ожидается, что Национальный банк предпримет необходимые меры для возвращения инфляции до целевого диапазона от 4% до 6% в среднесрочной перспективе.

После значительного профицита текущего счета в 2020 году експерты прогнозируют меньший профицит в 2% ВВП в 2021 году. По прогнозу дефицит баланса торговли останется близким к уровню 2020 года, а переводы в Украину увеличатся.

«Наш действующий прогноз прироста реального ВВП на уровне 4,3% в 2021 году обусловлен набором предположений. Они включают продолжение сотрудничества с МВФ, обеспечивающее доступ к льготному кредитованию для Украины. Это, в свою очередь требует продолжения реформ и проведения здоровой монетарной и устойчивой фискальной политики», — комментирует старший научный сотрудник ИЭИ Виталий Кравчук.

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