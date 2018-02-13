Прогноз результатов

Мы ожидаем, что темпы роста выручки останутся впечатляющими, но EBITDA увеличится лишь умеренно. В частности, мы прогнозируем, что консолидированная выручка возрастет на 22% (здесь и далее – год к году) до 26,9 млрд руб. (461 млн долл.), а скорректированная EBITDA вырастет лишь на 4% до 7,0 млрд руб. (119 млн долл.). Это будет означать снижение рентабельности по EBITDA на 4,5 п.п. до 25,8%. Чистая прибыль Яндекса, по нашим оценкам, вырастет на 81% до 2,2 млрд руб. (38 млн долл.).

Выручка Яндекса в сегменте «Поиск и портал» в 4 кв. 2017 г., по нашим прогнозам, увеличится на 20% до 24,1 млрд руб. (413 млн долл.), доходы сегмента «Электронная коммерция» сократятся на 8% до 1,3 млрд руб. (22 млн долл.), а выручка сегмента «Такси» вырастет на 86% до 1,4 млрд руб. (24 млн долл.). Мы также ожидаем, что себестоимость возрастет на 23% до 6,9 млрд руб. (118 млн долл.), а расходы на разработку – на 21% до 5,2 млрд руб. (89 млн долл.), или 19,3% от выручки (минус 0,2 п.п.). Общие и административные расходы компании, по нашему прогнозу, увеличатся на 32% до 8,5 млрд руб. (145 млн долл.).

Подтверждаем рекомендацию ДЕРЖАТЬ

Результаты за 4 кв. 2017 г. должны показать, что Яндекс по-прежнему способен сочетать быстрый рост выручки с сохранением достаточно высокого уровня рентабельности. Компания является основным бенефициаром тенденции перетока рекламных бюджетов в онлайн-сегмент, и на ее бизнесе должно позитивно сказаться оживление ситуации на розничном рынке, стимулирующее рост рекламных расходов. Мы подтверждаем рекомендацию ДЕРЖАТЬ акции Яндекса.





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