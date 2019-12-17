Прогноз по FedEx: после падения на 40% ждем хороших новостей

Отчет за II квартал 2020 г. будет опубликован во вторник, 17 декабря, после закрытия рынка.

Прогноз выручки: 17,6 млрд долларов.

Ожидаемая прибыль на акцию: $2,82.

Достигнув пика в начале прошлого года, акции FedEx Corporation (NYSE:) ушли в крутое пике на фоне неясных представлений о будущем крупнейшей в мире службы доставки.

После публикации за I квартал 2020 финансового года компания понизила свой прогноз прибыли на год, поскольку ухудшение экономической ситуации, вызванное торговым конфликтом США и Китая, сказалось на бизнесе экспресс-доставки компании, который многие рассматривают как своеобразную «лакмусовую бумажку» для оценки мировой экономики.

Теперь гигант грузоперевозок ожидает, что прибыль на акцию в текущем финансовом году упадет на 16-29% (в июне прогноз выражался однозначными цифрами). FedEx также снизила прогноз выручки.

Виня во всем усиливающуюся торговую напряженность и политическую неопределенность, генеральный директор Фред Смит сказал в ходе телефонной конференции: «Замедление мировой экономики продолжается, и мы предпринимаем шаги по сокращению мощностей».

Тревожные прогнозы появились после того, как компания сообщила о падении прибыли в первом квартале на 11%, что было вызвано слабостью подразделения экспресс-доставки, которое занимается авиаперевозками и особенно уязвимо к сбоям в мировой торговле.

Падение акций

Эта тенденция привела к падению акций FedEx примерно на 40% с января 2018 года, когда они достигли рекордно высокого уровня. Бумаги компании выросли примерно на 4% за последний месяц в надежде на торговое соглашение с США и Китаем, а вчера скинули 1% до $164,10.

В этом контексте отчет о финансовых результатах FedEx, который будет опубликован сегодня, будет особенно важен. Инвесторы будут искать любые признаки восстановления спроса, поскольку две крупнейшие экономики мира готовы снизить тарифы и предотвратить полномасштабную торговую войну. Помимо сомнений в отношении перспектив мировой экономики, на FedEx давят еще и структурные проблемы.

Главной из них являются сохраняющиеся проблемы европейского бизнеса после расположенной в Нидерландах TNT Express в 2015 году. Эта сделка все еще находится на стадии реализации и не смогла раскрыть тот потенциал, на который надеялись инвесторы.

В марте FedEx заявила, что связанные с приобретением затраты на интеграцию к 2021 финансовому году могут превысить 1,5 млрд долларов и затем вырасти еще больше. Проблемы слияния наряду с замедлением европейской экономики заставляют усомниться в преимуществах сделки с TNT и вообще в обдуманности этого масштабного мероприятия.

В условиях замедления экономики FedEx также реструктурирует свою деятельность, чтобы справиться с ростом заказов в сфере электронной торговли. Недавно компания заключила контракт с Amazon.com (NASDAQ:) и объявила о планах предлагать семидневную доставку на дом и направлять больше посылок через почтовую службу США.

Подведем итог

Отчет FedEx за второй квартал должен помочь прояснить неопределенность в отношении будущих перспектив и дать некоторую надежду на восстановление ее акций, если мировая экономика оживится после торговой сделки между США и Китаем. Тем не менее, мы не ожидаем значительного роста, если компания не сможет решить свои структурные проблемы и наладить дела в Европе.





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