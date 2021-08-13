Прогноз Нацбанка относительно локдауна и вероятных потерь экономики осенью

Национальный банк Украины в базовом сценарии ожидает осенью вспышку заболеваний, однако не прогнозирует введения жестких карантинных мероприятий и значительных потерь для экономики, сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

«В базовом сценарии ожидаем вспышку заболеваемости осенью. Это задержит восстановление экономической активности до уровня, который был до пандемии. В то же время мы не ожидаем введения жестких карантинных мероприятий и значительных потерь для экономики», – сказал он в интервью украинскому изданию «Forbes».

Замглавы добавил, что карантины в январе и марте-апреле этого года показали, что бизнес и население адаптировались к новым условиям и наладили свою экономическую активность.

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Ранее в Нацбанке оценили потери экономики от локдаунов в Украине в 0,6% ВВП. Регулятор сохранил прогноз роста реального ВВП в 2021 году на уровне 3,8%, и ожидает, что в дальнейшем экономика будет расти примерно на 4,0% ежегодно.

В то же время аналитики Центра макроэкономического моделирования KSE ухудшили прогноз роста ВВП в 2021 году до 3,6% по сравнению с 4,7% в апрельском прогнозе и улучшили прогноз роста ВВП на 2022 — 4,4% по сравнению с 2,7%.