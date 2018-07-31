Прогноз Минэкономики: гадание на денежной гуще (ТАБЛИЦА)

Министерство экономического и социального развития опубликовало очередной прогноз экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы. Пока с уверенностью можно утверждать одно: государство успешно движется в кредитный капкан бывшего руководителя Минфина Натальи Яресько.

Сам документ представляет собой таблицы прогнозных экономических показателей, разбитых по трем сценариям на три последующих года (2019, 2020, 2021). Первый сценарий можно назвать стандартным (в документе он –базовый), второй включает в себя позитивные и негативные риски, при этом он самый оптимистичный. Своего рода компромиссный вариант. И третий сценарий – негативный. Несмотря на попытки среднесрочного планирования со стороны министерства, мы рассмотрим самый ближайший сценарий на 2019 год по «базовому» формату.

За счет чего растет ВВП

Итак, главный экономический показатель, валовый внутренний продукт, по мнению Минэкономики, должен вырасти на 3%. Интересно, что и Всемирный банк прогнозирует для мировой экономики такой же показатель на 2019 год. В то же время, экономика США должна показать рост 2,7%, а Еврозоны на скромные 1,7%. В любом случае даже такая оптимистичная динамика для Украины не удовлетворительна – если мир может себе позволить сохранить такие показатели, то украинская экономика просто будет перебывать в законсервированной фазе стагнации.

С другой стороны, упав глубоко после 2013 года, экономика Украины все это время демонстрировала чудеса восстановления.

МВФ в апреле 2017-го прогнозировал, что ВВП в 2017 году вырастет на 2,8% с $93,2 млрд до $95,93 млрд, а в реальности ВВП Украины вырос более чем на 20% до $112,28 млрд.

Более того, прирост ВВП в первом квартале 2018 года составил 17,4% по сравнению с таким же периодом 2017 года. По словам Владимира Компанийца, управляющего частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США, это один из наибольших показателей в странах Европы.

У такого роста ВВП есть и темные стороны. По мнению экономического эксперта Виктора Скаршевского, причина такого «успеха» чисто арифметическая – в 2017 году цены (дефлятор ВВП) выросли на 20% при практически стабильном обменном курсе.

Главная угроза заключается в призабытых нами договоренностях бывшего министра финансов Натальи Яресько с украинскими кредиторами. Если Украина, согласно прогнозу Минэкономики, нарастит номинальный ВВП в 2019 году до 3946 млрд грн., то это уже более 125,4 млрд долларов. А именно начиная с такого потолка ВВП включается механизм выплат кредиторам.

Так, начиная с 2021 года, если рост ВВП составит 3-4% (а по прогнозам Минэкономики он буде около 4%), кредиторы получат 15% этого прироста, а если рост ВВП превысит 4% – 40% от прироста свыше 4%. И так до 2040 года. Такие выплаты «съедят» любые попытки Украины стать на рельсы экономического развития.

Как власти прячут рост цен

Следующий показатель – индекс потребительских цен. Иными словами, речь идет об инфляции. По расчетам Минэкономики она должна составить около 8%. В 2017 году этот показатель составил 13%. Текущий 2018 год показал по состоянию на июнь — 4%.

Удивительные цифры для простых граждан, которые почему-то видят рост ценников совершенно в других пропорциях. Несоответствие между ощущениями украинцев и цифрами Минфина пояснил экономический эксперт Виктор Скаршевский на своей странице в Фейсбук:

«С целью занижения показателя инфляции в 2017 году, правительство с Государственной службой статистики с 1 января 2017 года пересмотрели методологию ее подсчета. Во-первых, уменьшили количество товаров и услуг с 335 до 328 позиций. Для примера в Италии для расчета индекса цен используется 1 148 товаров и услуг, в Венгрии – 906, Чехии – 710. Т.е. в 2,5-3 раза больше, чем в Украине. Во-вторых, уменьшили удельный вес расходов на питание с 51% до 42%. При опережающем росте цен на питание, это позволяет существенно занизить общий показатель инфляции. И, в-третьих, занизили удельный вес расходов на жилищно-коммунальные услуги — всего 7,5%. Хотя по системе национальных счетов данный показатель составляет более 12%», – написал Скаршевский.

Стоит добавить, что в некоторых случаях высокая инфляция обычно сопровождает экономический рост и рост производства. Его в Украине нет. Индекс роста цен производителей тоже не указывает на промышленный рост, а только создает предпосылки к росту цен на потребительском рынке. Впрочем, в Украине производство ориентированно на экспорт и это продукция преимущественна сырьевая.

Рынок труда в кривых зеркалах статистики

Номинальная заработная плата планируется в Украине на уровне 10 129 грн, ее рост таким образом составит 7%. Существуют ли такие зарплаты сегодня в Украине хотя бы на уровне 9000 грн. Статистика утверждает – да. Например, в мае средняя зарплата по Украине составляла 8725 грн., в Киеве вообще -13 286 грн. И это при том, что половина зарплат выплачивается до сих пор в конверте.

Но это средняя температура по больнице. Большинство вакансий на рынке труда предлагают скромные 4-6 тыс. грн. для малоквалифицированного работника. К слову работник может и квалифицированный, но работы для него нет или он сталкивается с возрастной дискриминацией. Логично, что Украина переживает чудовищный отток рабочей силы. Минэкономики прогнозирует в 2016 году занятых в возрасте от 15 до 70 лет -16,4 млн человек.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, по факту сегодня из 26 млн людей трудоспособного возраста взносы платят только 12 млн. Из них 10,5 млн – наемные работники и лица самозанятые. Еще 1,5 млн тех, за кого взносы платит государство: военнослужащие, полицейские, люди на пособии по безработице.

Эти цифры явно не коррелируют с прогнозами Минэкономики. Учитывая динамику оттока рабочей силы, очень сомнительно, что в Украине к 2019 году останется занятых 16,4 млн человек.

Более того, Минэкономики считает, что количество занятых будет расти. Теоретически это будет возможно, если рынок труда будет выходить из тени и люди перестанут уезжать.

С другой стороны, представить себе тяжело, что будет с министром экономики, который подпишет прогноз сокращения рабочей силы в Украине. Наверное, это самая табуированная тема для нашей власти.

Кто плохо работает

Рост продуктивности труда в 2,4 % в 2019 году катастрофически мал. Именно продуктивность труда, по-хорошему, должна прямо коррелировать с экономическим ростом.

Тема продуктивности труда заслуживает отдельного подробного разбора, ограничимся тем, что заметим – она не зависит от физической интенсивности работы украинцев. Чудесным образом продуктивность наших работников растет в других странах.

Корень проблемы в примитивности украинской экономической модели.

Работаем на чужую промышленность

Говоря о прогнозах в сфере экспорта и импорта, Минэкономики следует текущей динамике роста украинской внешней торговли. Да, она растет, Украина с трудом, но находит новые рынки сбыта, и процесс понемногу идет.

Тем не менее, мы сегодня стоим на пороге глобальных трансформаций на мировом рынке, которые были запущены американским президентом Дональдом Трампом. И вряд ли Минэкономики их учитывал.

Что касается устойчивого негативного сальдо торговли в минус 11,7 млрд долларов, то такой прогноз вполне реален. Значит и проблемы с государственными долгами будут нас сопровождать и усугубляться. Отрицательное торговое сальдо не всегда зло – если страна покупает средства производства и новые технологии. Но мы покупали и покупаем товары широкого потребления, сливая деньги за проданное сырье, зерно и металл. Субсидируем чужую перерабатывающую промышленность.

Насколько прогнозы Минэкономики могут считаться полезными для государственного планирования – вопрос дискуссионный. Во-первых, реальный горизонт планирования с учетом всех украинских рисков политических и экономических – максимум месяц, во-вторых, мир с каждым днем становится все более непредсказуемым.

В то же время, польза от прогноза Минэкномики есть – он позволяет понять, насколько наша власть далека от текущей реальности, не говоря уже о более отдаленных временных интервалах.

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