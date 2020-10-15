Прогноз курса валют: что будет с долларом и евро до конца октября-2020

После сентябрьского антирекорда гривна по отношению к доллару все еще медленно, но уверенно дешевеет. Так, по состоянию на 16 октября доллар стоит 28,3 грн. Что касается евро, то курс держится на таком же уровне, как и в начале месяца — 33,1 грн за евро. Надолго ли на валютном рынке задержится такой тренд, какие факторы на это повлияют, а также на каком уровне в Украине будут доллар, евро и российский рубль до конца октября — в материале .

Какие факторы повлияют на курс доллара, евро и рубля во второй половине октября

До конца октября на курс доллара, как обычно, будет влиять Национальный банк и его интервенции. Стоит также помнить о том, что к концу месяца начнется выплата компенсаций по налогу на добавленную стоимость, что может привести к перекосу спроса и предложения на межбанке, поскольку экспортеры получат много гривны и уменьшат продажи валюты на межбанке, объясняет управляющий партнер компании «Атлант Финанс» Юрий Нетесаный. И добавляет, что спрос на валюту при этом ожидается достаточно стабильный со стороны не только нерезидентов, но и импортеров.

По мнению же аналитика инвесткомпании Concorde Capital Евгении Ахтырко, спрос и предложение на межбанковском валютном рынке в последнее время находятся в относительном равновесии.

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Что касается евро, то значительную роль здесь играет ситуация на международном валютном рынке и соотношение евро и доллара.

«Если евро на международном рынке дорожает, то и по отношению к гривне он дорожает, а если падает, то же происходит и на национальном рынке. Так как евро на международном рынке в ближайшее время будет укрепляться по отношению к доллару, то укрепления стоит ожидать и по отношению к гривне».

Юрий Нетесаный

Партнер «Атлант-Финанс»

Юрий Нетесаный

Партнер «Атлант-Финанс»

По словам Нетесаного, курс рубля в свою очередь зависит от цен на нефть и газ, а также от роста потребления данных ресурсов. Именно поэтому до весны стоит ожидать, что рубль будет достаточно стабилен и может укрепляться по отношению к гривне, в то время как Украина — энергозависимая страна, и импорт энергоресурсов будет оказывать девальвационное давление на гривну.

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Прогноз курса доллара, евро и рубля до конца октября

«Ожидать значительного укрепления гривны в октябре и в этом году не стоит. Если гривне и удастся укрепиться ниже 28 грн за доллар, то Нацбанк будет выходить с покупкой валюты на межбанк, тем самым не давая гривне укрепляться. Мы ожидаем, что курс будет находиться в диапазоне 28,00 — 29,00 грн за доллар, но большую часть времени котировки проведут в диапазоне 28,1 — 28,6 грн за доллар», — говорит Нетесаный.

Не ожидает укрепления гривны и специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

«У нас очевиден тренд, что гривна будет ослабевать. Скорость этого тренда может меняться, но так или иначе давление на гривну продолжится. И до конца года и дальше постоянно будет идти давление».

Сергей Фурса

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг ИК Dragon Capital

Сергей Фурса

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг ИК Dragon Capital

По мнению же Ахтырко, если Нацбанк и дальше не будет выходить на рынок с интервенциями, то в ближайшие недели курс будет находиться в коридоре 28,2 — 28,4 грн за доллар.

Что касается евро, то, по словам Нетесаного, валюта будет стоить 32,5 — 34,5 грн, но большую часть времени котировки проведут в диапазоне 33-34 грн за евро, а российский рубль — в диапазоне 0,36 — 0,37 грн.

В какой валюте лучше хранить деньги и стоит ли покупать доллары, евро и рубли?

Партнер «Атлант Финанс» отмечает, лучшим вариантом для сбережений в Украине является доллар, что связано с большей распространенностью и конкуренцией и приводит к более низкому спреду между ценой покупки и продажи валюты. Другие же валюты чаще используют для расходов, когда продажа купленной валюты не планируется, а ее, например, хотят потратить в странах Европейского союза.

«Рассматривать покупку доллара с целью сбережения своих накоплений на ближайшие три месяца и более однозначно стоит, и оптимальным уровнем для этого должен стать диапазон 28 — 28,4 грн с максимальным приближением к нижней границе данного диапазона. Если говорить о евро, то стоит присматриваться к покупкам в диапазоне 33 — 33,5 грн с ориентиром на нижнюю границу, а рубля — 0,360 — 0,365».

Юрий Нетесаный

Партнер «Атлант-Финанс»

Юрий Нетесаный

Партнер «Атлант-Финанс»



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