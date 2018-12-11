Прогноз курса доллара, ВВП и инфляции обновили эксперты МЭРТ на 2018-2021 гг. — СЕГОДНЯ

Сегодня, 15:57 Просмотров: …

Ведомство составило консенсус-прогноз на основании экспертных подсчетов

Фото: пресс-центр НБУ

Рост ВВП Украины ожидается на уровне 3,1% по итогам 2018 года, 3% в 2019 году, 3,1% в 2020 году и 3,9% в 2021 году. Такой обновленный консенсус-прогноз обнародовало Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ).

«В целом такие оценки темпов роста реального ВВП остались неизменными по сравнению с предыдущей оценкой в сентябрьском консенсус-прогнозе», – отметили в МЭРТ.

Согласно декабрьскому прогнозу, ожидается рост потребительских цен (в расчете декабрь к декабрю) на уровне 10,1% в 2018 году, 8% – в 2019 году, 6,9% – в 2020 году и 6% – в 2021 году.

Аналитики также ожидают снижения курса гривни к концу этого года до 29,05 грн/долл., к концу 2019 года – до 30,42 грн/долл., что лучше сентябрьских оценок – соответственно 29,6 и 30,6 грн/долл. По оценкам экспертов, небольшая девальвация национальной валюты продолжится и в последующие два года: до 32 грн/долл. на конец 2020 года, 33,8 грн/долл – на конец 2021 года.

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Эксперты также перечислили главные внутренние и внешние риски для украинской экономики:

низкая кредитная активности коммерческих банков;

повышение тарифов на газ для населения;

обострение ситуации с трудовой деятельностью (фактор усиления трудовой миграции);

усиление девальвационных тенденций на валютном рынке;

усиление гибридных угроз национальной безопасности;

дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капитала;

сужение внешних рынков сбыта из-за высокой конкуренции.

«По мнению экспертов, для достижения устойчивого экономического развития Украины необходим переход в долгосрочной перспективе к инвестиционной модели развития экономики, что позволит иметь устойчивое высокий рост на уровне 6-7% с учетом качественных структурных сдвигов. Данное направление соответствует Целям устойчивого развития, которые Украина взяла на себя обязательства имплементировать», — добавили в МЭРТ.

Напомним, ранее ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,5% с 3%, прогнозируемых ранее.

Также Международный валютный фонд (МВФ) рассказал, какими в ближайшие два года будет курс гривни, инфляция и рост украинской экономики. «Сегодня» разобрался в прогнозе МВФ и выяснил, какими будут курс, ВВП и цены в ближайшие два года.

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