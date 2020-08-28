Прогноз курса доллара на сентябрь

Несколько последних месяцев украинцы наблюдают резкие колебания курса валют. Однако в августе рынок был относительно стабильным. Так, по состоянию на 1 августа, согласно официальному курсу Национального банка Украины, стоимость доллара составила 27,6 грн, а на 28 августа — почти 27,5 грн.

Насколько долгосрочными являются такие цифры, каким будет курс в первой половине сентября, какие факторы на него будут влиять, а также стоит ли покупать доллары в этот период — в материале .

Какие факторы повлияют на курс доллара в первой половине сентября?

С сентября совершенно точно начнется девальвация гривны, считает управляющий партнер компании «Атлант Финанс» Юрий Нетесаный. Однако, по его словам, сложно сказать, произойдет ли девальвация именно в первой половине сентября.

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«Сезонные факторы, которые позитивно влияли на курс гривны, заканчиваются в сентябре. Дальше экономика страны начинает готовиться к зиме, а это значит, что импорт значительно увеличится в первую очередь в энергетическом секторе. Для того чтобы подготовить страну к зиме и закупить необходимые ресурсы, компании и импортеры начнут покупать валюту на межбанке, что приведет к доминированию спроса над предложением и укреплению доллара».

Юрий Нетесаный

Партнер «Атлант-Финанс»

Юрий Нетесаный

Партнер «Атлант-Финанс»

Нетесаный объясняет, что главными факторами, которые будут влиять на снижение стоимости гривны в сентябре, будет дисбаланс между импортом и экспортом. По его словам, летом предложение валюты обычно превышает спрос, что связано с продажами сельхозпродукции и другого экспорта. При этом спрос обычно ниже, так как импорт энергоресурсов замедляется.

«Однако осенью ситуация меняется, аграрии уже продают все, что не могут сохранить до весны (когда цены на их продукты будут выше из-за сезонности), и приток валюты в страну снижается. А вот спрос со стороны импортеров, особенно энергетического сектора, возрастает, что и приводит к ситуации, когда спрос на валюту преобладает над ее предложением на межбанковском валютном рынке, а, соответственно, доллар укрепляется по отношению к гривне», — объясняет он.

С мнением финансиста согласна и аналитик инвесткомпании Concorde Capital Евгения Ахтырко. По ее словам, в сентябре начинается новый бизнес- и политический цикл, усиливается деловая активность, поэтому существуют предпосылки и к увеличению спроса на валюту, что может привести к росту курса. По этим же причинам снова могут возникнуть факторы политической неопределенности, что также может повлиять на ситуацию на валютном рынке.

Однако Ахтырко отмечает, что если в сентябре ситуация на валютном рынке будет оставаться такой же, как и в августе, то некоторое укрепление гривны будет возможным.

«В последнее время предложение валюты на межбанке превышало спрос, и Нацбанк был активным покупателем валюты на рынке, не давая гривне укрепляться слишком быстро. Однако чрезмерное сдерживание укрепления курса неполезно, так как это приводит к искажению рынка и может привести к негативным последствиям в среднесрочной перспективе. Если в сентябре, как и в августе, предложение будет превышать спрос, то курс может немного снизиться», — отмечает она.

По мнению члена совета Нацбанка Виталия Шапрана, на курс в ближайшее время могут повлиять следующие факторы:

Украина прошла основной период выплат по долгам, после чего курс будет относительно стабильным;

на стабильность курса повлияет также предоставление Международным валютным фондом очередного транша, который растянется до конца октября;

в качестве позитивного фактора на рынок может оказать влияние помощь от Европейского союза, предоставление которой разблокировал парламент;

стоит также вспомнить хороший урожай, который, по словам Шапрана, получится продать по неплохим ценам. Более того, цены на железную руду и прокат держатся на неплохом уровне.

Шапран также говорит, что сейчас мы отмечаем попытку некоторых политических сил в оппозиции негативно повлиять на сотрудничество Украины с Международным валютным фондом. Эксперт надеется, что подобные планы так и останутся на бумаге и не повлияют на валютные рынки.

«Я не вижу фундаментальных причин для резкого ослабления гривны. В тоже время и укрепление гривны я считаю неуместным не только по фискальным причинам. Нацбанку нужно еще поработать с наполнением золотовалютных резервов».

Виталий Шапран

Член Совета НБУ

Виталий Шапран

Член Совета НБУ

Каким будет курс доллара в первой половине сентября?

В «Атлант Финанс» ожидают курс гривны на первую половину сентября в диапазоне 27,3-28 грн за доллар. Однако с ними не согласна Ахтырко, которая считает, что курс будет в пределах 27,5 грн.

По словам Шапрана, в операциях на валютном рынке и валютно-курсовой политике есть преемственность, поэтому существенных моментальных перемен на этом рынке, вероятнее всего, не будет.

Стоит ли покупать доллары в первой половине сентября?

По словам Нетесаного, дешевле 27 грн в этом году доллар ожидать не стоит. Соответственно, если возникнет возможность купить валюту в диапазоне 27-27,3, то ею нужно воспользоваться.

«И даже курс 27,5 скоро будет достаточно выгодным, так что можно не затягивать с покупками. Но, покупая валюту, нужно помнить, что целесообразно это делать только в том случае, если вы не планируете в ближайшие 4-5 месяцев ее конвертировать назад в гривну и потратить. Покупать валюту на короткий промежуток времени, например на один месяц, не целесообразно», — резюмирует Нетесаный.



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