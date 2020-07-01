Прогноз курса доллара на июль 2020 в Украине

Прогноз курса доллара на июль 2020. Фото: НБУ

В июне 2020 года гривна была достаточно стабильной. За месяц она смогла укрепиться к доллару меньше чем на 1% (или на 18 копеек). За это время Нацбанк выкупил на межбанке $1 млрд. Именно это не позволило гривне сильно укрепиться. расспросило финансистов, насколько долгосрочным является такой курс доллара, каким он будет в июле и стоит ли сейчас покупать валюту.

Сколько будет стоить доллар в июле 2020

Июль традиционно является одиним из самых спокойных месяцев для гривны. В середине лета обычно курсовые колебания достаточно незначительные, и не стоит ожидать каких-то резких скачков курса. Скорее всего, гривна будет незначительно укрепляться, а НБУ — выкупать излишек валюты, говорит управляющий партнер консалтинговой компании «Атлант-Финанс» Юрий Нетесаный.

Исходя из ситуации с курсом доллара в июне, июль вряд ли принесет какие-то сюрпризы. Пока причин для существенного изменения ситуации нет, считает аналитик инвесткомпании Concorde Capital Евгения Ахтырко. По ее словам, тренд на укрепление гривны сохранится. И его, скорее всего, также будет сдерживать Нацбанк.

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Сейчас нет никаких факторов, которые давили бы на курс в одну или другую сторону. Он будет оставаться в пределах текущих колебаний, добавляет специалист отдела продаж долговых ценных бумаг ИК Dragon Capital Сергей Фурса.

Теоретически ослабить курс гривны могут разные факторы – от потери сотрудничества с МВФ до удара по независимости Национального банка, говорит он. А укрепить может, например, усиление карантина – это ограничит импорт.

Прогноз курса доллара на июль

По прогнозу Нетесаного, в июле курс доллара будет колебаться в районе 26,5-27 гривен. Но, учитывая сезонный фактор, при котором гривна укрепляется, существует вероятность, что такая тенденция продлится и в этом году, несмотря на карантинные меры. И гривне удастся сохранить стабильность вплоть до конца лета.

Стоит ли сейчас покупать доллар

Лето традиционно является благоприятным периодом для гривны. Открытым остается лишь один вопрос: позволит ли Нацбанк укрепиться ей ниже 26,5 или 26 за доллар до конца лета? По расчетам Нетесаного, на сегодняшний день справедливым и обоснованным курсом должен быть диапазон 27-27,5 грн/$.

«Если котировки курса находятся ниже данного диапазона, доллар можно считать «перепроданным». Это означает, что нужно покупать валюту. А если выше данного диапазона — доллар считается «перекупленным». И это время для продажи валюты. Сегодня мы советуем своим клиентам выждать, пока гривна укрепится ниже 26,5 за доллар, и уже тогда покупать валюту незначительными объемами. А наращивать объемы покупки при снижении котировок вплоть до возможного укрепления гривны ниже 26 за доллар».

Юрий Нетесаный

Партнер «Атлант-Финанс»

Юрий Нетесаный

Партнер «Атлант-Финанс»

«Здесь вопрос: зачем, а не когда покупать доллар. Если для сохранения своих сбережений, то можно их размещать на гривневых депозитах – там ставка больше. Я лично считаю, что нужен сбалансированный портфель: 30% в гривне, 30% в долларе и 30% в евро».

Сергей Фурса

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг ИК Dragon Capital

Сергей Фурса

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг ИК Dragon Capital



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