Прогноз курса доллара, евро и рубля в октябре 2021

1 октября 2021 21:00

Прогноз курса доллара, евро и рубля в октябре 2021. Фото: УНИАН

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«По нашим оценкам в октябре гривна будет в диапазоне 27,0-27,5 грн за доллар. В октябре-ноябре начинается увеличение деловой активности. Например, «Новая почта» уже сейчас дополнительно набирает сотрудников, готовясь к высокому сезону, когда объемы покупок растут на 30-50%, в сравнении с летними месяцами. Дополнительное давление на гривну могут создавать еще два фактора: большие темпы экономического роста, а вместе с ними — большие объемы импорта товаров и путешествий украинцев за границу, что может обеспечить ускорение темпов вакцинации», — говорит президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

Прогноз курса евро и рубля в октябре

Как всегда, курс европейской валюты в значительной мере будет зависеть от событий на мировом финансовом рынке. Сегодня евро торгуется на уровне $1,16 за евро. В течение октября Нетесаный ожидает евро в диапазоне $1,15-$1,19. По отношению к гривне, евро в узком коридоре ожидается на уровне 30,5-31,5 грн за один евро. Курс российского рубля ожидается в диапазоне 0,36-0,37 грн.

Стоит ли покупать валюту в октябре

«Покупка валюты в начале октября, может быть, одним из самых правильных решений. Самим лучшим вариантом будет покупка по курсу 26,5 грн за доллар. Причин для укрепления гривны ниже уровня 26,5 нет. Да и регулятор со своей стороны не позволит гривне укрепиться ниже».

Юрий Нетесаный

Партнер «Атлант-Финанс»

Юрий Нетесаный

Партнер «Атлант-Финанс»



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