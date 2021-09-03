Прогноз курса доллара, евро и рубля на сентябрь 2021

Курс доллара в Украине в августе был достаточно стабильным — на протяжении месяца гривна находилась в среднем на уровне 26,8 за доллар и не доходила до отметки 27. В то же время евро несколько обесценился — с 31,92 грн стоимость этой валюты опустилась до 31,69 грн.

Однако, по словам опрошенных экспертов, стабильный уровень гривны продержится недолго — уже в сентябре национальная валюта начнет обесцениваться по отношению к доллару и пересечет отметку 27 грн. И это уже произошло — 2 сентября гривна продолжила ослабление и откатилась до 27 грн за доллар.

Что будет дальше, что повлияет на курс, на каком уровне будут доллар, евро и рубль в Украине в сентябре — в материале .

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Курс доллара на сентябрь 2021 года

Эксперты группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook отмечают, что осенью 2021 года гривна будет девальвировать.

В еженедельном обзоре Weekly Economic Monitor они поясняют, что объемы спроса на безналичную валюту со стороны клиентов на внутреннем межбанке с 20 августа в среднем на $24,4 млн в день выше предложения. При условии сохранения сальдо покупки наличной валюты населением в положительной зоне, что связано с всплеском внешнего туризма, гривна частично поддерживается сезонным уменьшением банками собственной валютной позиции в августе. Однако в сентябре, когда курс выйдет на уровень 27 — 27,2 грн, активы банков в валюте, наоборот, покажут восстановление.

Девальвации в сентябре также будут способствовать следующие факторы:

ухудшение сальдо торговли товарами и услугами с — $0,3 млрд в августе до — $0,82 млрд;

период выплат дивидендов компаниями с иностранным капиталом (до — $1,7 млрд);

выплаты по евробондам ряда компаний.

Эксперты резюмируют, что до 7 сентября курс доллара в Украине будет на уровне 26,8 — 27 грн, а до 10 октября он составит уже 27,4 — 27,6 грн.

Аналитик инвесткомпании Concorde Capital Евгения Ахтырко соглашается с экспертами, полагая, что после летнего затишья осенью гривна перейдет к умеренной сезонной девальвации.

«Это связано с бизнес-активностью, что, скорее всего, приведет к увеличению спроса на валюту. Впрочем, мы не исключаем, что возможен сценарий дальнейшего умеренного укрепления курса или его стабилизация на уровне, который мы наблюдаем сейчас. Это может произойти, если бизнес-активность будет оставаться на прежнем уровне. Также мы не исключаем, что на рынок гривневых ОВГЗ могут вернуться нерезиденты, и это послужит дополнительным ревальвационным фактором».

Евгения Ахтырко

аналитик инвесткомпании Concorde Capital

Евгения Ахтырко

аналитик инвесткомпании Concorde Capital

Ахтырко прогнозирует курс доллара по отношению к гривне в сентябре на уровне 26,9 — 27 грн.

Управляющий партнер компании «Атлант Финанс» Юрий Нетесаный дает более широкий прогноз и говорит, что в сентябре стоит ожидать подорожания американской валюты в районе 27 — 27,5 грн. Среди главных факторов этого, по его словам, будут:

расчеты государства по валютным обязательствам. В сентябре Украина должна выплатить примерно $3 млрд своих обязательств по внешним и внутренним кредитам в валюте;

рост спроса на валюту со стороны импортеров.

Прогноз курса евро и рубля в сентябре

Традиционно курс евро будет определять международный валютный рынок, отмечает Нетесаный. Там евро в широком диапазоне можно ожидать на уровне $1,16 — 1,20, а в узком — $1,17 — 1,19. В гривневом эквиваленте курс евро на протяжении сентября стоит ожидать в узком диапазоне — 31,5 — 32,5 грн за евро с возможными кратковременными колебаниями вне этих границ в более широком коридоре — 31 — 33 грн за евро.

Что касается рубля, то валюта РФ в течение сентября ожидается в диапазоне 0,36 — 0,37 грн за один рубль.

Стоит ли покупать доллары в сентябре

«У всех желающих купить валюту еще есть время сделать это в ближайшие дни, пока гривна не начала сдавать свои позиции».

Юрий Нетесаный

Партнер «Атлант-Финанс»

Юрий Нетесаный

Партнер «Атлант-Финанс»

Ранее Нетесаный отмечал, что покупать доллары лучше всего на уровне 26,5 — 26,7 грн.



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