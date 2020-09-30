Прогноз курса доллара, евро и других валют на октябрь 2020

На днях украинский валютный рынок установил антирекорд за два года — доллар вырос до 28,28 грн. Не отстает от него и евро, курс которого сегодня увеличился на 9 копеек — Нацбанк установил его на уровне 33,13 грн.

О том, почему обесценивается гривна, стоит ли ожидать еще большей ее девальвации, что будет с курсом доллара и евро в октябре, а также о том, какие факторы могут на это повлиять — в материале .

Что происходит с гривной

Плавную девальвацию гривны украинцы наблюдают еще с середины августа. Управляющий партнер компании «Атлант Финанс» Юрий Нетесаный называет две причины, которые повлияли на антирекорд:

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COVID-19 и изменение на фоне этого инвестиционной стратегии международных компаний. Ранее такие компании покупали значительные объемы украинских ОВГЗ, номинированных в украинской гривне, и для этого продавали валюту на межбанке. Как только ситуация в мире изменилась, нерезиденты пересмотрели свою инвестиционную стратегию и сейчас в основном продают украинские ОВГЗ и конвертируют гривну в доллар, покупая его на межбанке;

сезонный фактор. Речь идет о том, что в начале осени страна готовится к зиме и спрос на энергоресурсы становится выше. Так как большая часть этих ресурсов импортируется, то компании-импортеры увеличивают спрос на валюту на межбанке для осуществления оплаты своих внешних контрактов на поставку.

Нацбанк не придерживается политики фиксированного курса, поэтому он колеблется в зависимости от монетарных условий и настроений потребителей, отмечает член совета регулятора Виталий Шапран.

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По его словам, рынок сейчас очень насыщен деньгами. За первые семь месяцев 2020 года количество наличных денег в обращении увеличилось на 77 млрд грн, а безналичных — примерно на 45 млрд. Это нужно было сделать, поскольку карантин замедлил скорость обращения денег. Так поступили и центробанки большинства стран.

«За это же время Федеральная резервная система США увеличила М1 (наличные и безналичные) примерно на 1,35 трлн долларов США. Но разница между нашими рынками и развитыми в том, что у нас доля наличных в М1 более 50%, а в Швеции, к примеру, около 2%. Поэтому НБУ довольно тяжело абсорбировать ненужную ликвидность», — заявил он, добавив, что периодически она накапливается то в М0, то в депсертификатах НБУ, то в остатках на корреспондентских счетах.

По словам Шапрана, ничего удивительного не происходит — при усиленном восстановлении розничной торговли и росте потребления импорта импортеры становятся основными носителями спроса на валюту.

«Однако ситуацию подогревает не очень патриотичная оппозиция, которая в последние три месяца систематически раздражает инвесторов-нерезидентов в ОВГЗ. В итоге мы видим всплеск спроса от импортеров и отток нерезидентов из ОВГЗ. Но это лишь проявление последствий антикризисной политики первых семи месяцев 2020 года».

Виталий Шапран

Член Совета НБУ

Виталий Шапран

Член Совета НБУ

Аналитик инвесткомпании Concorde Capital Евгения Ахтырко в свою очередь утверждает, что рост курса с наступлением осени был ожидаем, поскольку в это время традиционно усиливается спрос на валюту и начинается ее сезонный рост.

«Торговый баланс ушел в дефицит в июле, в августе он расширился. Пока дефицит небольшой, но тем не менее внешняя торговля стала фактором оттока валюты», — отмечает она.

Ахтырко назвала еще несколько факторов роста курса:

в течение трех недель с конца августа Нацбанк продолжал покупать валюту на межбанке, приобретя за этот период $100 млн. Такие интервенции на растущем рынке создали дополнительное девальвационное давление и, вероятно, лишь усилили девальвационные ожидания среди участников рынка;

в последние недели усилился поток негативных новостей по поводу вероятных проблем с получением очередного транша от Международного валютного фонда, а участники валютного рынка всегда чутко реагируют на новости о возможных проблемах с международным финансированием.

Усилит ли гривна свои позиции в октябре и что на это повлияет

По словам Нетесаного, сейчас нет факторов, которые могут помочь гривне укрепиться. Нацбанк должен сдерживать рост котировок, продавая доллар из своих золотовалютных резервов.

Более того, он утверждает, что до конца года для гривны будут преобладать негативные факторы.

«Ожидать изменений тренда по доллару в ближайшие месяцы точно не стоит. А основным фактором будет оставаться дисбаланс спроса и предложения на межбанке, который будет двигать котировки вверх», — объясняет он.

Что касается евро, то котировки валюты в Украине сильно связаны с трендами на мировом рынке. То есть если евро по отношению к доллару дорожает, то это же происходит и по отношению к гривне и наоборот. Нетесаный утверждает, что в ближайшее время коррекционное движение по паре евро/доллар завершится и стоит ожидать, что евро начнет укрепляться как по отношению к доллару, так и по отношению к гривне.

Шапран же говорит, что сейчас работает один экономический фактор – насыщение экономики деньгами при восстановлении розницы и росте потребления импорта приводит к повышенному спросу на валюту со стороны импортеров. А Нацбанк из-за большой доли наличных в обращении вряд ли сможет противопоставить этому болезненному процессу что-то, кроме интервенций.

«Поэтому такой курсовой всплеск нужно просто пережить. То, насколько он будет глубоким и продолжительным, зависит уже от сценария восстановления экономики и от настроений потребителей. Если у нас по рынку будет порхать стая экспертов и рассказывать о курсе 50 грн за доллар, то настроения явно не будут улучшаться», — отмечает он.

Несколько иного мнения придерживается Ахтырко. Она отмечает, что сейчас нет факторов, которые помогли бы укрепить курс гривны. По ее словам, дефицит торгового баланса будет сохраняться, а устойчивого притока валюты по финансовому счету нет.

«Возможно, девальвационное давление несколько ослабнет хотя бы потому, что НБУ больше не покупает валюту на межбанке, и рост курса приостановится, но возникновение устойчивого нисходящего тренда маловероятно», — резюмирует она.

Прогноз курса доллара и евро на октябрь-2020

«Мы ожидаем, что в октябре доллар будет в диапазоне 28-29 грн, находясь большую часть времени в диапазоне 28,2-28,8 грн за один американский доллар. В то же время евро стоит ожидать в диапазоне 33,7- 34,3 грн, но большую часть времени котировки евро будут находиться в диапазоне 33-34 грн».

Юрий Нетесаный

Партнер «Атлант-Финанс»

Юрий Нетесаный

Партнер «Атлант-Финанс»

Примерно такого же мнения придерживается и Ахтырко. По ее словам, в октябре доллар будет стоить 28,3-28,4 грн.

А вот Шапран отмечает, что если не будет второй волны COVID-19, сопровождающейся карантином, то после выборов активность на валютном рынке снизится до минимума, а вместе с ней пропадет и «стая глашатаев, предрекающих апокалипсис системы государственных финансов».

«Система «пережует» часть избыточной ликвидности, а те психологические раздражители рынка, которые есть сейчас, исчезнут», — резюмировал он.



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