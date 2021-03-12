Прогноз курса доллара до конца марта-2021

Почти за две недели марта 2021 года гривна продолжила свое укрепление по отношению к другим валютам. Так, с 1 числа доллар подешевел на 2 копейки, а евро — на 67 копеек. Каким будет курс доллара, евро и рубля в Украине и какие факторы будут влиять на валюты до конца месяца — в материале .

Факторы, которые будут влиять на доллар, евро и рубль в марте

Весна всегда была достаточно благоприятным временем для гривны, поэтому тенденция укрепления национальной валюты, которую мы наблюдаем в последнее время, не изменилась, объяснил управляющий партнер компании «Атлант Финанс» Юрий Нетесаный. Он называет следующие факторы влияния на доллар до конца месяца:

повышение учетной ставки НБУ. Хотя повышение ставки сразу не сильно повлияло на межбанковский валютный рынок, такое повышение будет влиять на рынок в долгосрочной перспективе. В итоге повышение уровня учетной ставки приведет к падению объемов рефинансирования, кредитования, заимствования, уменьшению денежной базы и сужению предложения национальной валюты, что обусловит уменьшение спроса на валюту и усиление гривны на межбанке;

Хотя повышение ставки сразу не сильно повлияло на межбанковский валютный рынок, такое повышение будет влиять на рынок в долгосрочной перспективе. В итоге повышение уровня учетной ставки приведет к падению объемов рефинансирования, кредитования, заимствования, уменьшению денежной базы и сужению предложения национальной валюты, что обусловит уменьшение спроса на валюту и усиление гривны на межбанке; спрос со стороны нерезидентов на отечественные ОВГЗ. Хотя политики и часть аналитиков считают, что нерезиденты вернулись надолго с покупкой внутренних долговых ценных бумаг, на самом деле это не так. Во-первых, в 2021 году нас ожидает перераспределение капитала инвесторов, в процессе которого не факт, что инвесторы направят свои капиталы на рынок государственных облигаций. А во-вторых, для того, чтобы поддерживать интерес к ОВГЗ, Министерству финансов придется предлагать достаточно высокие проценты, что будет дорого стоить государству. Поэтому с большой долей вероятности оно уменьшит доходность по ценным бумагам, как это было в прошлом году, а латать дыры в бюджете будет в конце года, рассчитывая, что за эти 7-8 месяцев что-то изменится — либо иностранные инвесторы будут готовы покупать ОВГЗ с меньшей прибылью, либо МВФ и другие структуры предоставят новый транш, либо сложатся хорошие предпосылки для размещения еврооблигаций на внешнем рынке заимствований;

Хотя политики и часть аналитиков считают, что нерезиденты вернулись надолго с покупкой внутренних долговых ценных бумаг, на самом деле это не так. Во-первых, в 2021 году нас ожидает перераспределение капитала инвесторов, в процессе которого не факт, что инвесторы направят свои капиталы на рынок государственных облигаций. А во-вторых, для того, чтобы поддерживать интерес к ОВГЗ, Министерству финансов придется предлагать достаточно высокие проценты, что будет дорого стоить государству. Поэтому с большой долей вероятности оно уменьшит доходность по ценным бумагам, как это было в прошлом году, а латать дыры в бюджете будет в конце года, рассчитывая, что за эти 7-8 месяцев что-то изменится — либо иностранные инвесторы будут готовы покупать ОВГЗ с меньшей прибылью, либо МВФ и другие структуры предоставят новый транш, либо сложатся хорошие предпосылки для размещения еврооблигаций на внешнем рынке заимствований; спрос и предложение на межбанковском валютном рынке. В ближайшее время предложение на межбанке вырастет за счет аграриев, которые будут продавать валюту для проведения посевной кампании. В течение нескольких недель погодные условия уже будут благоприятными для ее старта.

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По словам же аналитика инвесткомпании Concorde Capital Евгении Ахтырко, наиболее вероятный тренд курса в марте — это медленная ревальвация, которая наблюдается с начала года.

«Ревальвационное давление на рынке присутствует, но есть и ощутимое сопротивление, мешающее курсу снижаться последовательно и более высокими темпами. Скорее всего, в марте будет более ощутим тренд сезонного укрепления курса, который в последние годы наблюдался в течение первой половины года», — объясняет она.

Что касается евро, то, по словам Нетесаного, с начала месяца эта валюта на мировом рынке подешевела по отношению к доллару до $1,19, что позволило и гривне усилить позиции по отношению к ней.

Подписывайтесь на нас в Google News! «Традиционно курс евро будет зависеть от ситуации на международном валютном рынке и котировок евро/доллар на нем», — добавляет эксперт.

В то же время российской валюте оказала поддержку встреча комитета ОПЕК+. Нетесаный отмечает, что санкции в отношении представителей силовых ведомств и военных предприятий РФ, введенные США и Европейским союзом, сейчас не оказали негативного влияния на рубль, однако новые санкции со стороны США, которые, возможно, будут анонсированы в скором времени, могут привести к повышению компонента политической неопределенности в курсе российской валюты.

«Цена нефти Brent растет с начала года и уже приблизилась к отметке 70 долларов за баррель. Благодаря растущей цене на нефть Министерство финансов России увеличило покупку валюты в рамках бюджетного правила до 6,7 млрд рублей в день, начиная с 5 марта. За весь трехмесячный период покупки валюты мартовские объемы являются наиболее значительными и превышают февральские в 2,8 раза. Кроме того, стоит обратить внимание на рост инфляции, которая по итогам февраля составила 5,7% г/г, что выше январских результатов 5,2% г/г и прогнозов 5,5% г/г».

Юрий Нетесаный

Партнер «Атлант-Финанс»

Юрий Нетесаный

Партнер «Атлант-Финанс»

Прогноз курса доллара, евро и рубля до конца марта-2021

Эксперты Ukraine Economic Outlook прогнозируют, что в течение второй недели марта гривна останется в коридоре 27,7 — 27,8 грн за доллар, и на рынке будет наблюдаться профицит валюты. Однако со второй половины марта возможны скачки курса до 27,9 — 28,1 грн за доллар. В первой же декаде апреля гривна вернется в коридор 27,7 — 27,8 грн за доллар.

Ахтырко же прогнозирует вероятный уровень курса на конец месяца — 27,6 — 27,7 грн за доллар.

Что касается евро, то до конца марта евро в узком коридоре следует ожидать в диапазоне 1,18 — 1,20 доллара, а в широком — 1,17 — 1,21 доллара за один евро. А что касается пары евро/гривна, то в узком коридоре будет 32,5 — 33,5 грн, а в широком 32 — 34 грн за один евро, говорит Нетесаный.

«Котировки российского рубля стоит ожидать в широком диапазоне 0,37 — 0,39 и 0,373 — 0,383 грн за один рубль в узком», — резюмировал эксперт.



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