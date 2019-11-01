Прогноз инфляции на три года сохранил Нацбанк » Слово и Дело

НБУ опубликовал ежеквартальный инфляционный отчет за октябрь 2019 года, в котором сохранил прогноз инфляции на 2019-2021 годы и улучшил оценку роста экономики Украины.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Инфляция снизится до 6,3% к концу этого года, к началу 2020 года войдет в целевой диапазон (5% ± 1 п. п.) и достигнет среднесрочной цели 5% в конце 2020 года. В то же время экономика Украины будет расти на 3,5%-4% в 2019-2021 годах», — сообщили в НБУ.

Прогноз инфляции остался неизменным, если сравнить с июльской оценкой.

«Благодаря последовательной монетарной политике базовая инфляция в 2020-21 годах замедлится до 3,7-3,8%», — добавили в регуляторе.

Отмечается, что увеличение цен на сырые продовольственные товары также будет умеренным (в пределах 3-4%), если не произойдет значительных шоков предложения. В то же время регулируемые цены будут расти относительно высокими темпами (около 10%) в результате дальнейшего приведения ставок акцизов на табачную и алкогольную продукцию к европейским уровням.

Ранее в Нацбанке назвали четыре фактора роста экономики.

Также в НБУ спрогнозировали уровень инфляции на конец года.

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