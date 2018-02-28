Прогноз финэксперта: падение доллара и подъем биткоина

28 февраля 2018, 09:00

Одна из самых главным тем, которая обсуждается сейчас украинцами, это колебания курса доллара США и криптовалюты Bitcoin.

За последние несколько недель гривна выросла на 6,5% по отношению к доллару США. Давайте разберемся, по каким причинам это произошло. Ведущий финансовый аналитик Сергей Шевчук поделился своим видением ситуации:

— Влияние сезонных факторов: уменьшение затрат на энергоносители, близость завершения отопительного периода, закрытие годовых валютных контрактов и т. д.

— Активность экономических процессов. В январе Украина выполнила квоты на 100% по экспорту ряда товаров. Напомним, что в первом квартале 2017 года экспорт увеличился практически на 35%. По прогнозам нашего эксперта, такая тенденция сохранится и в 2018 году.

— В конце января Нацбанк Украины увеличил учетную ставку, после чего гривна укрепилась;

Стабилизация гривны по времени совпала с падением курса доллара США на финансовом рынке: с начала года американский доллар упал на четыре процента.

Финансовый эксперт компании Центр Биржевых Технологий Сергей Шевчук отмечает, что, прогнозируя курс доллара, нужно учитывать особенности динамики экономики Украины: укрепление к весне-лету, и падение к осени-зиме. В связи с этим, аналитик считает что текущая тенденция продлится до начала осени, и до конца августа курс доллара останется на уровне 26 гривен.

Биткоин снова по 20 тыс?

Последние 2,5 месяца ознаменовались падением криптовалютного рынка. В частности, стоимость первой криптовалюты Bitcoin упала почти на 70%.

По словам Сергея Шевчука, столь быстрое падение Биткоина после его стремительного роста — это абсолютно нормальное явление. Ведь только за прошлый год цена Bitcoin выросла практически в двадцать раз. Он также подчеркнул, что 2017 год ясно показал всем, что Биткоин заинтересовал крупнейшие мировые компании и инвесторов, что говорит о его развитии и в дальнейшем.

По мнению эксперта, в ближайшем будущем капитализация и курс Биткоина снова вырастут. Этот прогноз подтверждает и начало торгов криптовалютой на официальных финансовых рынках, в том числе, на Чикагской бирже. Он отметил, что американцы в этом отношении имеют опыт и не рискуют зря, что является еще одним хорошим аргументом в пользу криптовалюты.

Аналитик подытожил, что на данный момент курс криптовалюты уже достиг отметки в $10,8 тыс, но это не предел. По его расчетам, цена на Биткоин вырастет до $15 тысяч уже в первой половине года, а к его концу достигнет $20 тысяч.

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