Прогноз: дополненная реальность в ритейле будет расти на 47,1% в год

Аналитическая компания Markets and Markets спрогнозировала интерес розничной торговли к внедрению решений дополненной реальности. Согласно её заключению, в 2018 году ДР в ритейле создаёт рынок объёмом $1 миллиард 155,8 миллиона, а 2023 году это значение достигнет $7 миллиардов 951,2 миллиона при среднегодовом росте 47,1%.

Основными факторами развития здесь являются рост количества онлайн-покупок, проникновение смартфонов и других подключённых к интернету устройств. А сдерживают рост слабая совместимость различных программных и аппаратных платформ, слабая интероперабельность (способность продукта или системы, интерфейсы которых полностью открыты, взаимодействовать и функционировать с другими продуктами или системами без каких-либо ограничений доступа и реализации), а также проблемы конфиденциальности и безопасности.

Ожидается, что в розничном секторе смарт-очки будут по большей части использоваться для управления персоналом и продажами. Приложения для планирования и проектирования используются в таких типах розничной торговли, как торговля мебелью и осветительными приборами, подбор интерьеров и цветов автомобилей. В этих областях технология помогает людям совершать более обоснованный выбор, соответствующий их ожиданиям.

Рост потребительских и коммерческих рынков с увеличением инвестиций в таких странах, как Япония и Китай, будет способствовать развитию дополненной реальности в рознице Азиатско-Тихоокеанского региона. Электронная коммерция здесь становится основным направлением розницы, а Китай становится крупнейшим рынком электронной коммерции в мире.

Тем не менее ожидается, что именно Северная Америка в 2018 году станет рынком с максимальным доходом от дополненной реальности в рознице, и развитие продолжится в ближайшие годы — с помощью мобильных приложений. США являются родиной нескольких глобальных розничных предприятий; данный рынок на 50% больше, чем в Китае. Двенадцать крупнейших американских розничных компаний занимают треть глобального рынка и вкладывают деньги в инновации, что также стимулирует использование ДР.

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