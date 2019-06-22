прогноз до 2022 года, новости Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings спрогнозировало среднегодовой курс национальной валюты Украины в текущем году на уровне 28,86 грн/$.

При этом аналитики оценивают среднегодовой курс гривни в 2020 году на уровне 30,6 грн/$, сообщает «Интерфакс-Украина».

Соответствующие сценарии приведены в рейтинговых отчетах Fitch по МХП и ДТЭК ВИЭ.

В документе по ДТЭК ВИЭ аналитики отталкивались от сценария, что курс украинской влаюты в 2021-2022 годах составит 30,6 грн/$.

В то же время в отчет Fitch по МХП авторы заложили другие цифры – 32,27 грн/$ и 33,89 грн/$ соответственно.

Fitch Ratings спрогнозировало среднегодовой курс национальной валюты Украины на уровне 28,86 грн/$

При этом с начала текущего года курс гривни укрепился с 27,69 грн/$ до 26,38 грн/$.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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