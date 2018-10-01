Профицит бюджетов уйдет на «майские указы»















экономистАндрей Мовчан









экономистАндрей Мовчан

Госдума начинает рассмотрение трехлетнего бюджета на 2019-2021 годы. Отличительной особенностью проектов является то, что все они безусловно профицитные. Дополнительные средства пойдут в Фонд национального благосостояния, который по итогам 2021 года составит 12,1% ВВП. О том, для чего правительство инициировало принятие ряда непопулярных мер (повышение пенсионного возраст, НДС и др.), если в бюджете есть достаточно средств, мы поговорили с экспертом программы «Экономическая политика» Московского Центра Карнеги Андреем Мовчаном.

— Бюджет — это регулярная вещь, а правительство изыскивает деньги на «майские указы», которые должны финансироваться из внебюджетных источников. В чем суть «майских указов»? Это большое распределение больших денег «своим людям» под мегапроекты. Аппетиты «своих людей» ничем не регламентируются, им чем больше, тем лучше. Поэтому каким бы ни был профицит, какими бы ни были фонды, все равно хочется больше.

— В качестве одного из обоснований, почему правительство откладывает деньги, звучали опасения, что в ближайшее время наступит мировой экономический кризис, от которого в том числе пострадает и Россия. Медведев заявил, что ближайшие 6 лет будут непростыми для экономики. Возможно, что средства откладываются для трат во время кризиса?

— Я никогда не слышал, чтобы в экономический кризис траты были больше, они обычно меньше бывают. Кроме того, кризис на то и кризис, что к нему нельзя заранее подготовиться. Если вы подготовились, то это уже не кризис, а плановая ситуация. И кто сказал, что приближается кризис? Я не хочу оспаривать мнение Медведева, но у меня есть мое субъективное мнение, что мировой экономический кризис не приближается. Наоборот, мировая экономика растет довольно динамично.









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