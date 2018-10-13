Профессор Катасонов: Все глобальные кризисы США начинались в октябре

Главной новостью последних дней стали события на американских фондовых рынках. На торгах 10 октября американский фондовый индекс S&P 500 упал на 3,3%, Dow Jones — на 3,15%, а высокотехнологичный Nasdaq — на целых 4%. Особенно пострадали акции гигантов хайтека. Так, Apple потеряла 3,6%, Google также 3,6%, Amazon подешевела более чем на 6%, Facebook — примерно на 4%, а Netflix обвалилась почти на 9%. Падение на биржевой площадке Nasdaq было самым глубоким с июня 2016 года.

Волна спада вышла за пределы США и распространилась на большинство зарубежных фондовых рынков. Негативные настроения перекинулись на фондовые площадки по всему миру. Сводный индекс азиатского региона обвалился утром 11 октября почти на 4%. При этом японский индекс Никкей просел на 4%, а биржевые индексы Китая упали почти на 5%.

На европейских рынках тоже начались распродажи, но не столь значительные. Биржевые индексы Германии и Франции потеряли 1,5%, в Лондоне потери достигли 2%.

Падение биржевых индексов в Америке проявило себя и за пределами фондового рынка. Аналитики обратили внимание, что подешевело «черное золото» — примерно с 85 долларов за баррель до почти 82. И, наконец, подешевел доллар США (по отношению к корзине основных валют).

Реакция участников финансовых и товарных рынков на резкое падение фондовых индексов на американском рынке была неоднозначная. Как всегда, мнения аналитиков, выступивших с комментариями, разделились. Условно говоря, определились оптимисты и пессимисты.

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Первые — оптимисты — назвали произошедшее в среду «очередной корректировкой» фондового рынка. Мол, со времени последнего глобального кризиса, когда индексы достигли «дна», прошло уже десять лет. За это время американские индексы выросли примерно в 3,5 раза. А индекс S&P500 по сравнению с нижней точкой марта 2009 года — даже в 4 раза. Рынок действительно «перегрет» и ему нужна «корректировка». Это не первая «корректировка». Была, например, достаточно серьезная «корректировка» в первых числах 2016 года. В этом году такие «корректировки» были зафиксированы в феврале и мае.

Вторые — пессимисты, они же — алармисты — говорят, что это не корректировка рынка, а начало кризиса. Такого же, какой имел место ровно десять лет назад. Действительно, в октябре 2008 года произошел обвал фондового рынка, который стал рекордным для США за предыдущие два десятилетия. Напомню, что 19 октября 1987 года произошло самое большое падение Промышленного индекса Доу-Джонса за всю его историю — 22,6%. Я прекрасно помню тот кризис 1987 года, который и американские, и советские эксперты, в свою очередь, сравнивали с кризисом 1929 года.

24 октября 1929 года на фондовой бирже Нью-Йорка началась паника, индекс Dow Jones за один рабочий день обвалился на 11%. Тогда также говорили, что, мол, произошла «корректировка», и рынок постепенно «отыграет» падение. Однако рынок ничего не «отыграл», начался полномасштабный кризис, который с фондового рынка перекинулся на другие рынки и на реальный сектор экономики. Имел место экономический кризис, который, как принято считать, с 1933 года перешел в экономическую депрессию (другие называют это экономической стагнацией). А она продолжалась вплоть до начала Второй мировой войны (несмотря на титанические усилия администрации президента Рузвельта, проводившего «новый курс»).

Только в этом году, как я отметил выше, имели место две частичные «корректировки» американского фондового рынка. Но рынок отыгрывал падения и продолжал двигаться дальше вверх. «Охлаждения» не происходило. Это очень похоже на предысторию всех предыдущих основных экономических кризисов в Америке, которые можно назвать полномасштабными «корректировками». Сказать о том, будет ли очередная «корректировка» частичной или полномасштабной, не могут самые знаменитые гуру мира финансов. Но кое-кто об этом знает. Те, кто планирует «полномасштабные корректировки».

Классический пример — обвал фондового рынка Нью-Йорка в октябре 1929 года. Об этом знал Бернард Барух, тогдашний самый влиятельный в Америке финансист и спекулянт. Он предпринял все необходимые меры для того, чтобы вывести в 1929 году свои капиталы в безопасную зону. Говорят, что он был финансовый прозорливец. Нет, он планировал и готовил этот кризис, на котором потом хорошо заработал. Может быть, и сегодня в Америке есть такой закулисный планировщик и организатор кризисов, который может либо тормозить, либо ускорять наступление обвала (единственное, чего он не может, — предотвратить этот обвал).

Самые крупные в американской истории экономические кризисы последнего столетия произошли в 1929-ом, 1957-ом, 1973-ом, 1987-ом, 2008-ом гг. Об этих кризисах написано сотни книг и в США, и за их пределами. Некоторые из них я читал. Но почему-то ни один из авторов не обратил внимание на одну особенность: все указанные кризисы начинались в октябре. Готовых рациональных объяснений у меня нет. Может быть, здесь присутствует какая-то мистика? Особенно, если исходить из посыла, что полномасштабные корректировки провоцируют конкретные люди типа Бернарда Баруха. Почему бы не предположить, что эти закулисные «хозяева денег» в своей жизни и в своем бизнесе руководствуются некими оккультно-каббалистическими ориентирами? С учетом этого, вероятность версии, что нынешняя октябрьская «корректировка» фондового рынка может из частичной перерасти в полномасштабную, повышается.

Но спустимся на нашу грешную землю. Многих аналитиков заинтриговало то, что падение американских фондовых индексов сопровождалось ослаблением доллара. Это противоречит классическим канонам экономической теории. Инвесторы должны выходить из падающих акций американских компаний и вкладываться в бумаги, номинированные в долларах США. Прежде всего, в американские казначейские бумаги. А это должно поднимать престиж и курс американской валюты. А она неожиданно ослабла. Сначала эксперты высказали предположение, что инвесторы, вышедшие из американских акций, не переложились в американские долговые (казначейские) бумаги, а вообще ушли за пределы страны. Мол, произошел резкий отток капитала из США, что, согласно канонам экономической теории, и привело к ослаблению «зеленого». Однако оперативная статистика показала, что инвесторы из страны не убегали, а перекладывались в американские долговые бумаги. Но это, вопреки привычной логике, привело не к укреплению, а к ослаблению доллара. Но, как говорили древние философы, «после того — не значит вследствие того». Причины падение доллара следует искать не на фондовом рынке, а где-то в другом месте.

Аналитики поспешили найти причину в последнем докладе Международного валютного фонда (МВФ), в котором предыдущий прогноз роста мировой экономики в 2018 году был снижен на 0,2 процентного пункта — до 3,7%. Этот аргумент не выглядит очень убедительным, поскольку ухудшение прогноза касается всей мировой экономики, а не американской. Думаю, что перспективы американской экономики действительно не радужные, и ее замедление будет более серьезным, чем в целом по миру.

Главная причина — начало полномасштабной торговой войны Америки с Китаем, вероятность победы в которой у Вашингтона крайне невелика, а вероятность серьезных экономических потерь, наоборот, высокая.

Еще одна причина — Федеральная резервная система США в конце сентября повысила ключевую процентную ставку до диапазона 2−2,25%. Это третье повышение в 2018 году. Дональд Трамп эмоционально раскритиковал этот шаг. Он заявил 10 октября, что Федеральная резервная система «сошла с ума». Американский президент падение фондовых индексов оценил, как «оптимист», но при этом высказал своей недовольство Центробанком: «На самом деле, я думаю, что это всего лишь коррекция, но я действительно решительно не согласен с тем, что делает ФРС».

Примечательно, что сегодня привычные механизмы влияния ключевой ставки на экономику страны перестают действовать во многих странах. В частности, повышение ставки ведет к «корректировкам» или даже обвалам на рынках акций, но при этом повышения курса национальной валюты не происходит. Яркий пример — Турция. Там Центробанк страны систематически повышал ключевую ставку. Накануне последних президентских выборов 24 июня нынешнего года она достигла планки 18,75%. Экономика Турции была парализована, а турецкая лира при этом продолжала падать. Эрдоган, победив на выборах, обещал воздействовать на Центробанк и добиться понижения ключевой ставки. Однако 13 сентября ЦБ Турции не только не понизил ставку, но, наоборот одним махом поднял ее до 24%. Экономика по-прежнему в параличе, а турецкая лира продолжает ослабевать. Эксперты полагали, что, мол, таков механизм действия ключевой ставки лишь в странах периферии мирового капитализма. Но оказалось, что он действует и в Америке.

Аналитики и эксперты честно признаются, что перестают понимать, как сегодня функционируют механизмы экономики и финансовых рынков. Этого не понимают, судя по всему, и те, кто управляет финансовыми рынками, т.е. денежные власти. Американская и мировая экономика стала похожа на автомобиль, у которого вроде бы есть руль и тормоза, но они перестали работать, а машину несет в кювет.

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Волна американской «биржевой коррекции» докатилась и до российского рынка акций. Так, «Газпром» потерял почти 3,5%, «ЛУКойл» — 1,5%, Сбербанк — около 1%. Мы с вами хорошо помним историю десятилетней давности. В Америке уже в конце 2007 -начале 2008 гг. начинался ипотечный кризис, который постепенно перекидывался на всю экономику страны. Помню, весной 2008 года тогдашний министр финансов Алексей Кудрин с присущим ему оптимизмом говорил, что Россия — «остров стабильности» и американский кризис до нее не дойдет. Однако осенью 2008 года он к нам пришел. При этом падение фондовых рынков в России, в конечном счете, оказалось более глубоким, чем в Америке.

Рано или поздно частичная коррекция фондового рынка перерастет в полномасштабную коррекцию, т.е. кризис. И волна этого кризиса очень быстро дойдет до нас. И все у нас повторится, как это было в 2008—2009 гг. Пока не поздно, нам надо принимать защитные меры. Наиболее важной и действенной среди них — введение ограничений и запретов на трансграничное движение капитала. Для этого надо внести соответствующие поправки в федеральный закон о валютном регулировании и валютном контроле. Но нынешние российские монетарные власти предпочитают тратить время на прогнозы мировой и американской экономики, чем управлять собственной и выстраивать оборону от грядущего кризиса. Тема валютных ограничений по капитальным операциям для нынешней власти остается по-прежнему табуированной.

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