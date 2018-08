Профессор Катасонов: Именем Нобеля прикрывается мафия

Имя Альфреда Нобеля известно сегодня любому грамотному человеку в мире. Нобель (1833−1896) — шведский химик, инженер, изобретатель, предприниматель и филантроп. Известен как изобретатель динамита (были и другие изобретения — всего 355 патентов). Но все-таки основную известность приобрел как учредитель премии его имени.

За год до своей смерти Альфред Нобель составил завещание, которое было оглашено в январе 1897 года. Вот фрагмент этого документа: «Всё моё движимое и недвижимое имущество должно быть обращено моими душеприказчиками в ликвидные ценности, а собранный таким образом капитал помещён в надёжный банк. Доходы от вложений должны принадлежать фонду, который будет ежегодно распределять их в виде премий тем, кто в течение предыдущего года принёс наибольшую пользу человечеству… Указанные проценты необходимо разделить на пять равных частей, которые предназначаются: одна часть — тому, кто сделает наиболее важное открытие или изобретение в области физики; другая — тому, кто сделает наиболее важное открытие или усовершенствование в области химии; третья — тому, кто сделает наиболее важное открытие в области физиологии или медицины; четвёртая — тому, кто создаст наиболее выдающееся литературное произведение идеалистического направления; пятая — тому, кто внёс наиболее существенный вклад в сплочение наций, уничтожение рабства или снижение численности существующих армий и содействие проведению мирных конгрессов…

Моё особое желание заключается в том, чтобы при присуждении премий не принималась во внимание национальность кандидатов».

В 1900 году был основан Фонд Нобеля с целью управления финансами и организации Нобелевских премий. Первоначальный капитала фонда — 31,6 млн. шведских крон. В начале прошлого века фонд существенно «прирос» капиталом. Кстати, основным источником прироста стали нефтяные активы в Баку, где действовала основанная Альфредом Нобелем компания. В 1901 году были выданы первые Нобелевские премии по всем пяти номинациям.

Нобелевская премия была и остается самой престижной в мире. Были, конечно, свои шероховатости в деятельности фонда и Комитета по Нобелевским премиям. Особенно предвзятыми оказались некоторые решения по премиям за вклад в укрепление мира и по литературе. Достаточно вспомнить такого Нобелевского номинанта, как американский президент Барак Обама. Нобелевская премия мира досталась ему за «чрезвычайные усилия, направленные на усиление международной дипломатии и сотрудничества между народами». Только вот смутил тот факт, что награждение президента премией состоялось всего через… 12 дней после его вступления в должность.

Многие политики и общественные деятели в разных странах мира (в том числе — в самой Швеции и в США) небезосновательно обвинили Нобелевский комитет в зависимости от теневых структур власти, которые принудили к такому решению. Уже не приходится говорить, что сам лауреат Нобелевской премии мира на протяжении двух сроком своего президентства вел военные кампании США против целого ряда независимых государств.

То же самое с Нобелевскими премиями по литературе. Вот что на этот счет думает наш известный писатель Юрий Поляков: «За редким исключением в последние десятилетия премии получали писатели, мягко скажем, не выдающиеся. А зачастую — просто плохие. Вот из-за этого можно было бы приостановить. Взять хотя бы Алексиевич: она чисто политический журналист и публицист, причём откровенно русофобского направления. Боба Дилана тоже нельзя сравнить с тем выдающимися поэтами, которым вручали премию в своё время. Падение профессиональных критериев и требований просто зашкаливало в последние годы».

Можно лишь добавить к сказанному, что в литературной сфере, как в сфере «борьбы за мир», политическая ангажированность Нобелевского комитета, действующего в рамках Королевской академии наук Швеции, просто зашкаливает. Последние годы деятельность этого комитета сотрясают скандалы из-за «субъективности» отдельных его членов и наличия явных признаков коррупции.

Но это все — предисловие. Главное внимание хочу обратить внимание на то, что полвека назад появилась еще одна «Нобелевская» премия — по экономике. Я специально использовал кавычки для того, чтобы подчеркнуть, что речь идет о подлоге. Главным организатором этого подлога стал Центральный банк Швеции.

В 1968 году исполнялось 300 лет со дня основания Банка Швеции (шведы считают, что это старейший центробанк в мире). Руководство Банка Швеции решило отметить «круглую» дату учреждением международной премии за достижения в области экономики (экономической науки). Премия была названа именем Альфреда Нобеля. В том же 1968 году Банком Швеции учрежден Фонд для выплаты премий.

С 1969 года началась выдача премий. Всего за период с 1969 по 2016 год премия присуждалась 48 раз. Её лауреатами стали 78 ученых. Расхождение между количеством премий и числом лауреатов обусловлено тем, что одна премия может присуждаться сразу нескольким лицам. Так, из 49 премий 26 раз её получал один учёный, 17 раз — двое, 6 раз — сразу трое исследователей.

Примечательно, что решения о присуждении премий по экономике принимает та же Королевская академия наук Швеции. Дипломы и медали лауреатов экономических премий трудно отличить от тех, которые выдаются лауреатам настоящих Нобелевских премий. Да и величина вознаграждения лауреату экономической премии — точно такая же (в настоящее время она эквивалентна сумме, несколько превышающей 1 млн. долларов США).

Наконец, Нобелевский комитет, шведские и мировые СМИ вскоре стали называть премию по экономике Банка Швеции — Нобелевской. Без всяких кавычек и оговорок. Очевидно, делалось все возможное для того, чтобы поднять престиж премии. Даже с помощью достаточно сомнительных приемов.

Спрашивается: зачем это нужно было Банку Швеции? Есть две версии, которые друг друга дополняют.

Первая — это надо Банку Швеции, который на протяжении ряда добивался статуса «независимого» института (к тому времени центробанки большинства стран Запада уже были независимы от своих государств). А для этого руководителям Банка Швеции нужна была поддержка «профессиональных экономистов». Банк Швеции рассчитывал, что будет «создавать» таких экономистов, которые бы помогали ему получить необходимую «независимость». Средством создания и раскрутки нужных специалистов и должна была стать «Нобелевская» премия по экономике. Фактически это коррупционная схема «покупки» нужных людей.

Вторая версия — это необходимо «хозяевам денег» (главным акционерам Федеральной резервной системы США), которые хотели иметь в своем распоряжении «экономических гениев», способные «обосновывать» нужные решения.

Конец 1960-х годов — время, когда мировая Бреттон-Вудская валютно-финансовая система уже трещала по швам. «Хозяева денег» готовили решения по снятию «золотого тормоза» с печатного станка ФРС США, т.е. по переходу от золотодолларового к бумажно-долларовому стандарту. А дальше, по их планам, должна начаться всеобщая экономическая либерализация в мире, глобализация, расшатывание и постепенный демонтаж национальных государств (на смену им должно прийти «мировое правительство»). Для интеллектуальной поддержки столь грандиозного стратегического плана и потребовался институт авторитетной международной премии. Номинанты этой премии должны обслуживать интересы «хозяев денег», связанные с их продвижением к мировой власти.

Поскольку в мировой иерархии центробанков Банк Швеции находится под Федеральным резервом США, то учреждение «Нобелевской» премии по экономики работало на удовлетворение интересов и того, и другого.

Поначалу работы, авторам которых присуждали «Нобелей» по экономике, были вполне приличными. Для того, чтобы ни у кого не возникало подозрения, и все думали, что премия действительно призвана поощрять поиск научной истины в экономике.

Но уже через несколько лет начался «запуск на орбиту» тех «мудрецов», которые нужны «хозяевам денег». Наиболее значимыми из них были Фридрих Хайек (получил премию в 1974 году) и Милтон Фридман (в 1976 году). Оба — махровые либералы, выходцы из одного и того же «гнезда» — Чикагского университета.

Еще в 30-е годы прошлого века там возникла так называемая «чикагская экономическая школа» — течение в экономической мысли, которое противопоставлялось ставшему в то время популярным учению английского экономиста Джона Кейнса. Кейнсианство практически было взято на вооружение Франклином Рузвельтом и его командой для выведения Америки из экономической депрессии. Даже в годы кризиса и депрессии экономисты из Чикагского университета протестовали против усиления влияния государства в экономике. Чикагская экономическая школа финансово поддерживалась миллиардерами с Уолл-стрит. Поэтому не удивительно, что Чикагский университет стал буквально питомником «Нобелевских» лауреатов по экономике. Насчитывается около десятка таких «питомцев».

Кстати, последний номинант «Нобеля» — Ричард Талер (2017 год) — также из Чикагского университета. Он там преподает в качестве профессора.

Среди наиболее известных питомцев из чикагского «гнезда» можно также назвать Поля Самуэльсона. Он получил «Нобеля» в 1970 году за работы, которые легли в основу так называемого «неоклассического синтеза» (объединения в одну концепцию неоклассической микроэкономики и кейнсианской макроэкономики). Никаких гениальных открытий Самуэльсон не сделал. Известен своим толстым учебником по экономике, который, кстати, переведен и издан в Советском Союзе (я его читал, еще будучи студентом).

Но «хозяевам денег» особенно нужны были Хайек и Фридман, поскольку они были самыми настоящими фанатами «экономической свободы» (Самуэльсон считался «умеренным»). До вывода на «Нобелевскую орбиту» указанные два либерала были мало известны, и в академических кругах их воспринимали настороженно. Ряд «научных тезисов» будущих «экономических гениев» просто шокировал представителей академической науки. Например, следующее эпатажное утверждение Мильтона Фридмана: «Чтобы быть приемлемой, модель не обязательно должна исходить из реальных посылок».

Вот что, в частности, пишет об этих двух «экономических гуру» автор статьи «There Is No Nobel Prize in Economics» («Нобелевской премии по экономике не существует»): «Современники Хайека из экономического научного сообщества считали его шарлатаном и обманщиком. 50-е и 60-е годы он провел в научной безвестности, проповедуя доктрину свободного рынка и экономического дарвинизма за деньги ультраправых американских миллиардеров. У Хайека были влиятельные сторонники, но он находился на задворках академического мира. В 1974 году, пять лет спустя после учреждения награды, ее получил Фридрих Хайек — ведущий сторонник либеральной экономики и свободного рынка (иначе называемой „обогащай богатых“), один из известнейших экономистов 20-го века и крестный отец неоклассической экономики. Не на много от него отстал и Милтон Фридман, учившийся вместе с Хайеком в Чикагском университете. Он свою нобелевскую награду получил в 1976 году».

Даже после получения указанными либералами вожделенных премий, немедленного признания не последовало. А после получения премии Милтоном Фридманом даже последовал скандал. Было известно, что после военного переворота в Чили, приведшего к власти генерала Пиночета, в эту латиноамериканскую страну отправилась группа американских экономистов, которая получила название «чикагские мальчики». Одним из главных таких «чикагских мальчиков» был Милтон Фридман (по возрасту уж давно не мальчик, ему тогда было за шестьдесят).

Основная задача команды заключалась в том, что открыть в экономику Чили доступ американскому капиталу. А народ там был погружен в глубокую нищету. Чилийский экономист Орландо Летельер опубликовал в 1976 году в The Nation статью, в которой назвал Милтона Фридмана «интеллектуальным архитектором и неофициальным советником команды экономистов, которые сегодня заправляют чилийской экономикой» от имени иностранных корпораций. Месяц спустя тайная полиция Чили убила Летельера в США, взорвав его автомобиль.

Были протесты, звучали требования лишить Фридмана звания и премии «Нобеля». Однако все это проигнорировано Королевской академией наук и Банком Швеции. В Фридриха Хайека и Милтона Фридмана было вколочено немало денег, пока наконец их имена не зазвучали.

Опуская многие интересные факты и детали, касающиеся деятельности Банка Швеции и Королевской академии наук Швеции на ниве «Нобелевских» премий по экономике, отмечу, что они выпустили на мировую орбиту несколько десятков «экономических гениев», разрушительное воздействие которых на мировую экономику превышает эффект десятки атомных бомб. Идеи этих «экономических гениев» многократно усилены подконтрольными «хозяевам денег» СМИ, растиражированы в виде десятком миллионов «умных» книг, вбиты в головы десятков (если не сотен) миллионов голов студентов.

Эти идеи стали «научным» обоснованием прокатившейся по всему миру волны приватизации, дерегулирования экономики, снятия всяких барьеров в сфере международной торговли и трансграничного движения капитала, предоставления центральным банкам полной «независимости» от государства, раздувания финансовых рынков и т. п. Все эти меры в области экономической либерализации нужны «хозяевам денег», в конечном счете, для того, чтобы расшатать устои государства, лишить народы национального суверенитета. А уничтожение национальных государств, в свою очередь, «хозяевам денег» необходимо для того, чтобы захватить власть в мире. По их планам, на смену национальным государствам должно прийти мировое правительство. И роль так называемых «Нобелевских» премий по экономике в реализации этих планов нельзя недооценивать.

Все эти десятилетия честные экономисты, общественные деятели, политики протестовали против мошеннического и опасного для человечества проекта под кодовым названием «Нобелевская премия по экономике». Вот, что, в частности, говорит на этот счет внучатый племянник знаменитого Альфреда Нобеля доктор юриспруденции Петер Нобель: «Эту премию следует критиковать по двум причинам. Во-первых, это сбивающее с толку вторжение в понятие „Нобелевская премия“ и всё, что это значит. Во-вторых, премия банка односторонне награждает западные экономические исследования и создание теорий. Завещание Альфреда Нобеля не являлось причудой, оно было продумано. Его письма свидетельствуют о том, что он не любил экономистов».

В этом году исполняется полвека со времени запуска проекта «Нобель по экономике». Есть смысл задуматься. В России его разрушительный эффект очевиден (приватизация, дерегулирование экономики, полная валютная либерализация движения капитала и т. п.). Разрушительное действие продолжается по такому направлению, как экономическое образование в отечественных вузах. Все российские экономические учебники забиты «идеями» экономического либерализма, причем половина авторов идей — те самые «Нобелевские» лауреаты по экономике. Правильнее их назвать самозванцами.

Чтобы начать наводить порядок в стране, для начала надо навести порядок в головах наших граждан. А для этого, помимо всего, надо навести порядок в системе высшего экономического образования. А для этого, в свою очередь, следует выйти из-под гипноза описанных мною выше «нобелевских» самозванцев. Подобно мальчику из сказки Андерсена «Новое платье короля» по поводу «Нобелевских» экономистов нам следует произнести слова: «А король-то голый!».

