Проектная компания отрабатывает сценарии с «Северным потоком-2» — Новости политики, Новости России — EADaily

Идет отработка различных сценариев завершения «Северного потока — 2». Об этом говорится в отчете «Газпрома» за первый квартал этого года.

«На текущий момент проектная компания прорабатывает различные сценарии завершения строительства газопровода», — говорится в документе. В отчете указывается, что 20 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2020 год, который среди прочего предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, участвующих в предоставлении судов для строительства проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» на глубине 100 футов и более, и морская трубоукладка газопровода приостановлена.

Очевидно, речь идет о плане работ, который должно согласовать перед возобновлением строительства Датское энергетическое агентство (DEA). До начала июня на недостроенном участке «Северного потока — 2» целый месяц вело исследования судно-инспектор проекта Stril Explorer.

Напомним, в Сенате США зарегистрирован законопроект, который расширяет уже действующие санкции к участникам «Северного потока — 2». Если раньше они касались только трубоукладчиков, то в случае принятия нового закона под санкции США могут попасть как компании по страхованию судов и судовладельцы обслуживающего флота, так и порты, предоставляющие свои объекты под проект. Например, немецкий порт Мукран, который принадлежит общине города Заснитц.

Тем не менее подготовка к завершению проекта продолжается. Ее «Газпром» планирует осуществить собственными силами. Как сообщало EADaily , сейчас Красное море проходят два судна снабженца «Газпром флота», которые обеспечат работу российских трубоукладчиков по завершению «Северного потока — 2». Они должны прибыть в Балтийское море в первой половине июля. «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета» — новые суда снабжения «Газпром флота». В их задачи входит в том числе обеспечение работ при строительстве газопроводов. Сейчас в немецком порту Мукран находятся российские трубоукладчики «Академик Черский» и «Фортуна». Очевидно, они будут укладывать «Северный поток — 2» по двум веткам одновременно. Для этого каждому из них понадобится не менее двух судов обеспечения, которые также непросто найти из-за санкций США. Они будут доставлять трубы и материалы из Мукрана и дежурить у трубоукладчиков, обеспечивая в том числе охранную зону работ. Таким образом, «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета» смогут обеспечить работу «Академика Черского».

Косвенным подтверждением того, что суда следуют на достройку «Северного потока — 2», может быть объявление «Газпром флота», которое он разместил на электронной торговой площадке «Газпромбанка». В нем компания сообщила о ценовом запросе на закупку 15 телевизоров с указанием судна «Остап Шеремета» и доставкой груза в Калининград. В июле же «Газпром флот» проведет тендер на закупку манометров для дыхательного аппарата сжатого воздуха «Омега-С» для «Остапа Шереметы» и «Ивана Сидоренко» с их поставкой в Санкт-Петербург, по данным OTC.

США угрожают новыми санкциями участникам «Северного потока — 2», в том числе по судам снабжения, что в очередной раз подтверждает участие «Ивана Сидоренко» и «Остапа Шереметы» в достройке «Северного потока — 2».

Ранее EADaily сообщало, что основные работы по завершению «Северного потока — 2» могут начаться осенью. Во-первых, запланированное дооснащение «Академика Черского» займет несколько месяцев. Во-вторых, оператор проекта Nord Stream 2 AG должен еще представить обновленный план работ и согласовать его с Датским энергетическим агентством (DEA). И кроме того, в разрешении DEA говорится, что в июле — августе в районе острова Борнхольм идет нерест трески и в течение двух месяцев все работы там запрещены.

Для завершения газопровода осталось уложить около 160 км в Балтийском море. Перенос начала работ на осень отложит запуск газопровода, но вполне укладывается в сроки сдачи, названные президентом России Владимиром Путиным: в конце 2020 года — первом квартале 2021 года.

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