Продукцию Roshen обнаружили на оккупированных территориях: фото

Плитку шоколада в Донецке продают за 100 российских рублей
Продукцию кондитерской корпорации Roshen можно купить в магазинах оккупированного Донбасса и Крыма. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.
В частности, пользователь Facebook Алекс Штефан сообщает, что шоколад Roshen можно купить в неподконтрольных Украине Донецке и Макеевке. В комментариях он указывает, что плитка шоколада стоит 100 российских рублей.
Пользователи Facebook добавляют, что сладости Roshen на оккупированных территориях — не редкость.
В то же время продукцию Roshen можно запросто купить и в Крыму. В сети множество фотографий с раскладками продукции производства президентской корпорации. Источники LIGA.net на оккупированном полуострове подтверждают, что сладостей Roshen там достаточно.
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LIGA.net отправила запрос Roshen и ожидает реакции корпорации на ситуацию.
Напомним, в сентябре LIGA.net сообщала, что продукция президентской корпорации свободно продается в Крыму. Тогда в пресс-службе Roshen заявили, что не владеют информацией о происхождении продукции.
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