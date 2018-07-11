Продолжается визит делегации РСМ на V Российско-Китайский ЭКСПО

В рамках IV Российско-Китайского конгресса молодых предпринимателей в Екатеринбурге состоялся круглый стол на тему «Механизмы развития трансграничного молодежного предпринимательства». Круглый стол посвящен уже открытым и перспективным возможностям кооперации и совместного развития бизнеса между молодежью России и Китая.

В круглом столе приняли участие директор ФГБУ «Российский центр содействия молодежного предпринимательства» Анатолий Зорин, Заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Татьяна Руденок, помощник руководителя Китайского молождежного центра международных обменов Цзя Тесун, заместитель генерального директора АО Гринвуд, по совместительству заместитель генерального секретаря Союза китайских предпринимателей в России Ли Фэн, директор Центра международных программ Российского Союза Молодежи Алексей Ежов, Исполнительный директор ООО «Электронная коммерция и глобальная торговля Циндао» Цинь Живей.



Модератором сессии выступила Исполнительный директор Российско-Китайского клуба молодых предпринимателей, по совместительству заместитель Председателя РСМ Татьяна Селиверстова.

Напомним, что организаторами Конгресса выступает Федеральное агентство по делам молодежи, Российский Союз Молодежи, Российско-Китайский Клуб молодых предпринимателей и Уральский государственный экономический университет.

Также сегодня состоялось рабочее совещание координаторов по вопросам организации российской части проекта в 11 регионах РФ. Мероприятие прошло в стенах Уральского государственного экономического университета.

Отметим, что первая волна Бизнес-инкубаторов будет открыта уже 12 июля в 5 городах: Барнаул, Брянск, Новосибирск, Ульяновск и Уфа. В сентябре проект примут у себя Казань, Кемерово, Комсомольск-на-Амуре, Москва, Омск и Ростов. Подробную информацию о Российско-Китайском молодежном бизнес-инкубаторе можно получить на сайте проекта: rcybi.ru



«Заря молодежи» по материалам Российского союза молодежи



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