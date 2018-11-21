«Продолжает топтаться на месте»: Пять лет Майдана экономика Украины встречает в состоянии краха

Фото: globallookpress.com

21 ноября на Украине отмечается юбилей — 5 лет Майдана. В эту дату журналисты сравнили, сколько было построено в Киеве и Москве за последнюю пятилетку. Выводы для украинской власти, естественно, вполне неутешительные. Пять лет Майдана экономика Украина встречает, «топчась на месте», говорит экономист Алексей Коренев.

Агентство «Еврорейтинг» отмечает, что определенный взлет сдачи строительных объектов был в Киеве в 2014 году. После этого начался спад. В 2016 году в Киеве было построено около полутора миллионов квадратных метров жилья. При этом, по информации украинских экспертов, строительный рынок пребывает в стагнации. Предложение на рынке недвижимости в столице Украины превышает спрос в десятки раз.

Для сравнения: В Москве только за эти годы открыто 26 станций метрополитена и 31 — Московского центрального кольца. Построено более 18 миллионов квадратных метров жилья. Ежегодно строятся около ста километров автодорог, десятки развязок, переходов и других объектов транспортной инфраструктуры, отмечает «Вечерняя Москва».

Эксперты крайне удрученно смотрят на перспективы развития украинской экономики.

«За пять лет украинское государство деградировало, по всей Украине звучат голоса разочарования. Введены высочайшие тарифы ЖКХ, жизнь подорожала в десятки раз. Я имею в виду резкое падение курса гривны. Украинцы едут в страны шенгенской зоны как туристы, нелегально работают там за копейки или примыкают к криминалитету. МВФ и другие организации выделяли средства на строительство, их освоили. Все это вылилось в коммерцию. Но нищему населению не на что это жилье покупать», — заявил «Вечерней Москве» политолог Алексей Мартынов.

«Украина и до Майдана «топталась на месте». Россия даже в 1990-е создавала рыночную экономику. А Киев взялся за это только после 2014 года и столкнулся с периодом первоначального накопления капитала, крайне низкой эффективностью экономических процессов с предсказуемым результатом. Так что сравнивать Киев с Москвой невозможно — столица России во всем стартовала с более высоких позиций, и теперь у нее иной, что закономерно, результат, — говорит экономист Алексей Коренев.

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