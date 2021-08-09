Продажи ювелирных изделий в США выросли в июле

По данным Mastercard SpendingPulse, в июле продажи ювелирных изделий в США значительно выросли, благодаря росту посещения магазинов и наличию у граждан дополнительных денежных средств.

Продажи в категории ювелирных изделий выросли на 83% по сравнению с прошлым годом, благодаря благоприятной базе сравнения, когда в прошлом году, из-за пандемии COVID-19 большинство магазинов были закрыты. Однако продажи выросли на 54% и по сравнению с июлем докризисного 2019 года.

«Имея большее количество денег – частично благодаря налоговым льготам и отложенному спросу, потребители стимулируют рост розничных продаж в США», пояснили в Mastercard. «Рост был почти в четыре раза выше, чем традиционно в июле».

«В то время как электронная коммерция продолжает играть все большую роль в розничной торговле, ничто не может заменить возможность посещения традиционных магазинов», прокомментировал старший советник Mastercard Стив Садов. «Июльские цифры отражают возвращение потребителей в магазины, где они тратят деньги на разные товары».