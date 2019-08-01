Продажи Tendam (Women’Secret, Springfield) немного упали, но рентабельность улучшилась

Группа Tendam Brands контролирует сети Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’Secret, Springfield и Fifty. За первый квартал текущего фингода – с марта по май – операционная прибыль (EBITDA) предприятия составила 44,6 млн евро (3,1 млрд рублей*); расчет производился по стандартам бухгалтерского учета NIIF 16. Это вдвое больше, чем в предыдущем аналогичном периоде. Если бы указанный бухгалтерский стандарт не был применен, то EBITDA составил бы на 4,9 млн евро меньше, указывает группа.



В первом квартале фингода продажи Tendam составили 218,9 млн евро (15,4 млрд рублей) — Women’secret

В первом квартале фингода продажи Tendam достигли 218,9 млн евро (15,4 млрд рублей*), тогда как доходность снизилась на 1,1 % в связи с апрельской плохой погодой и неблагоприятной конъюнктурой пасхального периода.

В мае сопоставимые продажи компании увеличились на 4 %. Положительная динамика закрепилась в июне (+ 4,7 %).

Что касается онлайн-продаж, то Tendam регистрирует их значительный рост по всем своим маркам. В целом этот сегмент группы в первом квартале прибавил 33%.

Сопоставимый доход по 12 последним месяцам показал незначительный рост: плюс 0,2 % и 1,1484 млрд евро (80,9 млрд рублей*) – против 1,1457 млрд евро годом ранее.

По состоянию на конец первого квартала фингода валовая маржа Tendam установилась на отметке в 67,9 % (+0,4 % по сравнению с прошлым годом благодаря сокращению складских запасов).

Группа добавляет, что в период с июня 2018-го по май 2019 года ее показатель EBITDA достиг 77,4 млн евро (5,4 млрд рублей*), в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – когда он составил 37 млн евро – увеличившись вдвое.

Бренды Tendam представлены в 80 странах, в период с марта по май группа открыла 10 новых собственных точек продаж. На момент завершения первого квартала число бутиков компании достигло 2 014.

Президент и гендиректор Tendam Жауме Микель (Jaume Miquel) отмечает, что «теперь, когда июнь позади, а июль показал хорошие результаты, прогнозы группы на фингод остаются позитивными: данные по сопоставимым продажам должны неуклонно улучшаться, электронная коммерция расти, маржа компании увеличиваться, а складские запасы оптимизироваться».

Tendam также сообщил о намерении в скором времени выпустить вместе с банком Santander универсальную кредитную карту для членов клуба Cortefiel.



*По курсу xe.com на 1 августа 2019 года





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