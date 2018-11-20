Продажи OZON за пределы Российской Федерации выросли на 50%

OZON подсчитал объемы своих экспортных продаж по всем категориям за 10 месяце 2018 года.

По сравнению с продажами 2017 года, они выросли на 50% в денежном выражении. В топ-3 категорий, помимо традиционных для этого e-commerce-игрока книг, вошли детские товары, электроника и товары для дома.

Значительная часть экспортных заказов — повторные. Причем клиенты, которые раньше покупали только книги, расширяют свой выбор и начинают приобретать товары из категорий «Электроника» и «Детские товары». Одна из причин — в некоторых странах некоторые бренды, представляющие эти категории, еще не выстроили систему дистрибуции, а интерес к ним есть. Поэтому русскоговорящие выбирают вариант заказа на OZON, причем достаточно высокая стоимость доставки (за рубеж компания доставляет силами партнеров) их не останавливает. К примеру, у компании есть постоянные клиенты из Австралии, которые регулярно делают заказы на сумму от 400-700 долларов и цена на доставку в 150-200 долларов их не смущает.

Состав топ-направлений экспорта в последние 2-3 года остается практически неизменным. Среди стран ближнего зарубежья в нем лидируют Белоруссия и Казахстан и две прибалтийские страны — Эстония и Латвия, а рекордный рост в 2018 показывает Молдова — свыше 75% (при общем росте в 50%). В дальнем зарубежье лидерство удерживают США, Израиль и Германия, а по темпам роста лидируют Великобритания и, как ни странно, Япония.

Как правило, покупки делают из стран, где живут большие сообщества выходцев из России или ее культура вызывает высокий интерес. Отсюда и структура спроса по категориям. В основном приобретают русскоязычные книги, что логично – за границей их купить сложно.

Сейчас для российских игроков это скорее сопутствующее направление бизнеса. Поскольку интерес клиентов есть, мы выстраиваем логистику за рубеж при помощи партнеров и, естественно, даем возможность покупать у нас товары. Но специально это направление мы пока не продвигаем, отмечают в OZON. Учитывая общий рост продаж OZON и дальнейшее расширение ассортимента – по некоторым категориям он растет в 8-10 раз – органический рост на уровне не ниже текущего точно будет.

Источник: OZON





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