Продан уходит с должности руководителя ГФС

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Сегодня правительство решило объявить конкурс на должность главы ГФС, и Мирослав Продан намерен принимать в нем участие.

Мирослав Продан / фото УНИАН

Исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан решил уйти с должности в связи с проведением конкурса на должность главы службы.

Об этом сам Продан сообщил в Facebook. По его словам, сегодня правительство решило объявить конкурс на должность главы ГФС.

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«Неоднократно отвечая на вопросы журналистов, я отмечал, что полностью поддерживаю идею проведения конкурса. И что обязательно планирую принимать в нем участие. В моей команде есть не только стратегия и видение развития ГФС. У нас есть реальные результаты», — указал он.

Продан отмечает, что к конкурсу будет привлечено значительное внимание общества, бизнеса и международных партнеров Украины.

«Чтобы исключить конфликт интересов и любые спекуляции по этому поводу, решил просить правительство назначить другого исполняющего обязанности главы ГФС. Службу на этот период должен возглавить человек, который не будет принимать участия в конкурсе», — указал исполняющий обязанности председателя ГФС.

Ранее премьер Владимир Гройсман заявлял, что Мирослав Продан будет возглавлять ГФС до тех пор, пока сам Гройсман будет оставаться главой правительства.

Как сообщал УНИАН, правительство назначило Мирослава Продана исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы в июле 2016 года.

В 2014-2016 годах Продан возглавлял Главное управление ГФС в Винницкой области

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