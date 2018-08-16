Призрак кризиса 1998 года витает над миром: Россия готова к повторному экономическому удару с оговорками

Фото: globallookpress.com

В августе 1998 года Россия пережила один самых серьезных экономических кризисов в своей истории.

Напомним, ужесточение экономической политики Соединенных Штатов Америки привело к значительному подорожанию доллара, в то время как азиатские рынки переживали не самые лучшие времена. В результате в Азии начался экономический кризис, толчок к которому дала девальвация тайского бата.

Под ударом оказалась и Российская Федерация, что было связано с непродуманной макроэкономической политикой властей, помноженной на падение цен на энергоресурсы и панику на азиатских рынках. В результате стоявший на глиняных ногах колосс рухнул на глазах всего мира.

Неумелые попытки правительства и администрации первого президента страны Бориса Ельцина совладать с хаосом только усугубили проблемы. Если 14 августа 1998 года глава государства отрицал возможность обесценивания нацвалюты и замораживания выплат по внешним долгам, то уже 17 августа было объявлено о девальвации рубля и введении трехмесячного моратория по иностранным кредитам.

Всего за шесть месяцев курс национальной валюты упал с шести рублей за доллар до 21 рубля за доллар. «Черный август» подорвал доверие граждан и инвесторов к банковской системе России, которая оказалась на грани развала. Ряд финансово-кредитных учреждений и компаний попросту разорились, оставив вкладчиков без денег.

Кроме того, после дефолта ушло в отставку правительство Сергея Кириенко, которого заменил Евгений Примаков. Произошли и изменения в Центробанке, который вместо Сергея Дубинина возглавил Виктор Геращенко.

Несмотря на то что Российская Федерация смогла оправиться от удара и постепенно восстановить позиции, призрак кризиса все еще кружит не только над страной, но и над всем остальным миром.

Так, аналитики Bank of America Corp. не исключают, что на мировом фондовом рынке может повториться ситуация, аналогичная той, что произошла в конце XX века. Это связано с последовательным укреплением доллара, сглаживанием кривой доходности облигаций, а также с коллапсом развивающихся рынков.

Имеется и ряд отличий. Так, снижение стоимости валют развивающихся государств намного сильнее связано с усилением Соединенных Штатов, однако страны Азии чувствуют себя намного лучше. По предварительным прогнозам, в 2020 году их экономики укрепятся сразу на 6%. Впрочем, зафиксированы проблемы на рынках внешних заимствований.

Свою обеспокоенность выразили и специалисты Всемирного банка. В докладе под названием «Глобальные экономические перспективы» они указали на то, что мировая экономика постепенно восстановилась после финансового кризиса 2008-2009 годов, а в половине стран мира зафиксировано ускорение экономического роста. Но за последние 50 лет глобальные рецессии происходят с периодичностью раз в 10 лет.

По прогнозам организации, сейчас крайне высоки риски ухудшения ситуации. Например, вероятность того, что мировой экономический рост в 2019 году окажется ниже 2% (эквивалентно рецессии), оценивается в 21%.

Негативно на ситуацию влияют и попытки ряда государств активно насаждать протекционизм. Так, решение президента США Дональда Трампа повысить импортные пошлины на ряд товаров уже спровоцировало торговую войну. Не исключено и масштабное событие на одном из крупных развивающихся рынков или резкое ужесточение финансовой политики в Штатах.

Схожей позиции придерживаются представители Goldman Sachs и JP Morgan Chase International. Первые считают, что из-за растущего государственного долга Соединенные Штаты могут оказаться в еще более худшем состоянии, чем в 1940 году. Непосредственно вторые уверены, что из-за торговой войны межу США и Китаем может начаться очередная Великая депрессия. И обремененные проблемами Штаты могут потянуть за собой весь остальной мир.

Что касается Российской Федерации, то она готова к новым экономическим невзгодам с определенными оговорками.

Так, Михаил Делягин заявил Царьграду о том, что повторение дефолта в России представляется невозможным. Это связано с более низкой долговой нагрузкой страны.

«Проблема связана с тем, что социально-экономическая политика либералов разрушает экономику, разрушает общество. Но это, к сожалению, проблема не текущего года и даже, я думаю, не двух лет. Так что есть проблема, но она совсем не такая, как та, что озвучивается либеральными экономистами», — подчеркнул он.

На фоне ухудшения отношений между Вашингтоном и Москвой российская сторона начала постепенно избавляться от ценных бумаг казначейства Соединенных Штатов Америки. Согласно отчету Министерства финансов России, с марта по май 2018 года власти страны избавилась от облигаций на сумму 80 миллиардов долларов.

«Мы существенно уменьшили наши вложения резервов в американские активы. По сути, уже доллар, который считался мировой валютой, становится рисковым инструментом для расчетов», — поведал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Несмотря на это, экономика Российской Федерации по-прежнему уязвима для внешних воздействий. Так, озвученные американскими политиками планы по расширению антироссийских санкций в начале августа спровоцировали очередной обвал рубля.

Как считает политолог-американист Армен Ордуханян, ахиллесовой пятой Москвы остается финансовая сфера. И американская сторона будет в нее целенаправленно бить.

«Наше правительство во главе с Дмитрием Анатольевичем Медведевым не в состоянии обеспечить нашу экономическую безопасность. Та политика, которая ведется сейчас, финансовая политика, она направлена на разрушение нашей экономики в этих условиях. И американцы и объединенный Запад это видят, и удары будут наноситься именно туда», — объяснил он.

Непосредственно экономист Валентин Катасонов видит решение проблем в использовании цифровых денег в качестве международного платежного средства.

«Вы знаете мою позицию: цифровые деньги внутри страны — это нарушение российского и любого другого национального законодательства, а вот как международное платежное средство — вполне вероятно. Сейчас это могут быть цифровые деньги», — подчеркнул он.

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