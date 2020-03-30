Признали горькую правду. Экономика Украины упадет на 3,9% из-за коронавируса

И это еще не самое худшее в сложившейся ситуации.

Правительство Украины, пожалуй, первое на постсоветских просторах признало неизбежность резкого экономического спада в 2020 году. И честно назвало конкретные цифры.

Согласно обновленному макропрогнозу, который обнародовал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, внутренний валовой продукт страны снизится на 3,9%, безработица вырастет на 9,4%, а инфляция ускорится до 8,7%.

Учитывая тот факт, что в начале года многие международные организации оценивали экономические перспективы Украины более позитивно, чем будущее белорусской экономики, падение ВВП нашей страны может оказаться еще серьезнее.

Тем более, что тревожные звоночки для экономики Беларуси стали появляться еще в начале года, хотя никакого коронавируса в стране тогда и в помине не было. Так, в январе-феврале, по данным Белстата, белорусский ВВП снизился на 0,6%.





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