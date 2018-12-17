Привычка к богатству. Как устроена и работает экономика Швейцарии (ИНФОГРАФИКА) — Деловая столица

Упорство, труд и грамотный подход к бизнесу превратили небольшое государство в центр оборота капитала. Но кормит Швейцарию далеко не только банковская система. В этой стране просто нет «второстепенных» отраслей

Кажется, одно из важных предназначений Швейцарии — вызывать удивление у всего мира. Имея площадь всего 41 285 не самых приспособленных для жизни квадратных километров с населением 8,5 млн человек (5,2 млн экономически активных), эта страна имеет ВВП $662,5 млрд (19-е место в мире) с 1% ежегодного роста. ВВП на душу населения — $80,2 тыс. (второе место в мире), инфляция отрицательная на 0,4% в год, уровень безработицы — 3,4%.

Швейцарская экономика — одновременно и очень традиционная, и очень инновационная. Здесь, например, в финансовой сфере отлично уживаются классический банкинг и территория свободы для криптовалют. Традиционные производства сыров и шоколада — с новейшими биотехнологиями для фармацевтики и сельского хозяйства. Это позволяет, с одной стороны, иметь доверие со стороны потребителей швейцарских товаров и услуг, а с другой — максимально совершенствовать бизнес-процессы и технологические цепочки в производстве.

Умение взять все практически из ничего — суть экономики Швей­царии, подход, который превратил небольшое европейское государство из отсталого в передовое. Швейцария сегодня — это сердце финансов и банковского дела всей Европы, а также страна, известная как производитель товаров наиболее высокого качества. Можно даже сказать, что качество — это своего рода фетиш швейцарцев. Такой подход не дает быструю отдачу, но обеспечивает на длинной дистанции высокую и постоянную прибыль.

Выгоды от нейтралитета

Столетиями имидж Швейцарии формировался как имидж консервативной страны, в стороне от европейских бурь, реформаций и революций. Долгое время аграрно-патриархальный уклад не давал стимулов для развития экономики, и соседи значительно опережали швейцарцев.

Изменения наметились в XVI-XVII вв. в горных кантонах — там начали интенсивно развиваться торговля и промышленность. Возникли фабрики по производству хлопчатобумажных и шелковых тканей, часовые мастерские. В XIX в. неожиданно успешной отраслью стала туристическая, быстро развивался новый вид спорта — альпинизм, ставший популярным у богатых людей Запада.

Именно тогда швейцарцы, возможно, неосознанно заложили основу сегодняшнего успеха своей страны: они не сделали какие-то отрасли приоритетными, а старательно и кропотливо развивали их все. В сельском хозяйстве Швей­цария, для него, мягко говоря, не приспособленная, сделала упор на молочное производство. Одно­вре­менно осваивались все новые отрасли промышленности, страна увеличивала объемы экспорта. Развивалась железнодорожная сеть. В финансовой сфере Швей­цария стала крупнейшим государством — экспортером капитала.

В первой половине ХХ в. все было не блестяще — вплоть до конца Второй мировой войны экономика страны развивалась слабо, объемы производства падали. Реальный рост начался после 1945 г., когда разрушенная Европа нуждалась в любых товарах и услугах. Именно тогда швейцарский экспорт вырос вдвое.

Подъем экономики в соседних странах обусловил высокий спрос на швейцарское промышленное оборудование при почти полном отсутствии конкуренции. Боль­шую роль в развитии экономики сыграла политическая позиция правительства страны: сохраняя нейтралитет на протяжении всех мировых войн и конфликтов, Швейцария завоевала всеобщее доверие, что очень способствовало бизнесу.

Внутри страны приток капиталов из одних отраслей направлялся на развитие других. Так были освоены главные направления легкой промышленности и фармацевтики. Здесь не просто открылись новые фабрики, а был создан ряд мировых концернов, существующих и по сей день. Красивейшую природу использовали для развития туризма и гостиничного дела, бурные реки и горный рельеф стали основой для развития гидроэнергетики.

Благодаря протестантской трудовой этике и сдержанной социальной политике Швейцария не стремится построить у себя пресловутый «европейский социализм». Здесь государство практически не вмешивается в деятельность предприятий, рынок ориентирован на покупателей, существует несколько форм собственности. Но при этом государство сохраняет подход, давший эффект еще в XIX в.: параллельно развиваются очень разные секторы экономики. Это производство промышленного оборудования, часов, оружия, легкая промышленность и фармацевтические компании, сельское хозяйство, банки, туризм и образование.

Золотое доминирование

Сегодня банки — это одна из основ экономики Швейцарии. Их здесь действительно очень много: с учетом филиалов на каждых 1500 жителей страны приходится одно учреждение. Сюда добавляется качество обслуживания: конфиденциальность швейцарских банков давно стала брендом. И хотя в последние годы Швейцария под давлением международных требований все более раскрывает данные вкладчиков своих банков, приток иностранного капитала пока не сокращается.

Еще во времена Первой и Второй мировых войн бизнесмены из всех противоборствующих европейских стран предпочитали прятать свои деньги именно в швейцарских банках. Так давал свои плоды неуклонно блюдущийся веками нейтралитет. Приток капитала положительно сказывается на экономике Швейцарии: средства используются на развитие промышленности, мелких предприятий или в качестве ссуд другим государствам.

В Цюрихе находится крупнейшая мировая биржа, торгующая золотом, также в Швейцарии сосредоточены две трети предприятий по очистке золота в мире. Так что страна — одновременно крупнейший покупатель и продавец золота, при этом ее же биржа устанавливает курс золота для практически всей планеты. При таком раскладе действительно трудно не разбогатеть…

Упор на экспорт

Вторая основа экономики — промышленность. С XVIII в. страна известна как производитель часов, позднее началось развитие легкой и пищевой промышленности. Сегодня уже мало кто помнит, что швейцарский текстиль пользовался очень большим спросом. Но после Второй мировой войны упор был сделан на металлургию и химико-фармацевтическую промышленность.

Сегодня главные направления в промышленном секторе таковы. Машиностроение — выпускается производственное оборудование для полиграфии, ткацкие станки, электротехника, разнообразное оружие. Часовое дело — изюминка Швейцарии, практически вся продукция идет за рубеж. Как, кстати, и продукция швейцарских оружейников. Развита фармацевтическая промышленность — в аптеке практически каждой страны можно найти лекарственный препарат из Швейцарии.

На экспорт идет более трех четвертей готовой промышленной продукции. Внешняя торговля Швейцарии — налаженный механизм, приносящий ей большую прибыль и мировое признание. Главные торговые партнеры — США, страны ЕС, Китай, Япония.

Полезных ископаемых в стране практически нет. Зато горная местность с бурными реками долго обеспечивала страну гидроэнергией. Позднее было построено пять атомных станций, и в проектах числились еще около десяти. После аварии на Фукусиме правительство пересмотрело свои взгляды на использование АЭС — от них теперь планируется отказаться к 2050 г.

Интересный факт: при ВВП $662,5 млрд внешний долг Швейцарии — $1,664 трлн, то есть почти в три раза выше ВВП. Но это не смущает ни самих швейцарцев, ни их кредиторов. Первые знают, как правильно использовать — для роста и развития — взятые в долг деньги. Вторые видят, насколько мощная промышленность лежит в основе швейцарской экономики, и потому тоже спокойны.

В обмен на сыр и шоколад

Треть территории Швейцарии непригодна для земледелия, а еще четверть занята лесами. Однако страна обеспечивает себя мясом и молочными продуктами, а также пшеницей. Это продовольствие даже производится в избытке. А вот прочее все равно приходится импортировать — это около 40% потребляемых продуктов.

Главные продукты растениеводства — свекла, картофель и пшеница. Земледелие наиболее распространено в кантонах Цюрих, Фрибур, Аргау, Во, Берн, что объяснимо их географическим местоположением. Но то, что у швейцарцев получается производить, они успешно экспортируют. Швейцарские сыры — одни из самых известных и вкусных в мире. Также всякий слышал о швейцарском шоколаде. Именно в Швейцарии был основан знаменитый концерн «Нестле».

10 млн туристов

Структура экономики Швей-царии с ее высокой долей экспорта требует хорошей транспортной инфраструктуры. Железнодо-рожная сеть государства — одна из лучших в Европе, все пути электрифицированы. Дорожная сеть, проложенная сквозь горы, тоже близка к совершенству.

Более 70% трудоспособного населения Швейцарии занято в сфере услуг, включая туризм. Именно в этой стране, к слову, зародилось гостиничное дело в его сегодняшнем виде. Туризм приносит хороший доход: ежегодно посмотреть на Альпы приезжают около десяти миллионов человек, оставляя стране немалую сумму.

Сюда стоит также добавить туризм медицинский и образовательный. Швейцарские клиники известны на весь мир как очень дорогие и столь же эффективные. Образование в Швейцарии тоже стоит дорого и ценится так же.

Торговля с Украиной

Швейцария и Украина действительно невероятно отличаются. Первая — маленькая страна без плодородных земель и с очень эффективной промышленностью. Вторая — в точности наоборот. При этом отличие есть и в отношении к труду: у швейцарцев прилежный и добросовестный труд, к сожалению, куда в большем почете, чем у украинцев, стремящихся взять креативностью.

Но именно большие различия между нашими странами могли бы сделать очень эффективной взаимную торговлю. К тому же между Украиной и Швейцарией существует соглашение о свободной торговле, что снимает многие барьеры (исключено, например, двойное налогообложение).

Тем не менее пока товарооборот в двусторонней торговле невелик и исчисляется несколькими сотнями миллионов долларов. Очень большой удар по взаимной торговле нанесли события последних лет. За 2014 г. взаимный товарооборот Швейцарии и Украины сократился почти вдвое. А по итогам 2015 г. экспорт товаров из Украины в Швейцарию упал еще на 35% — до $123,3 млн, импорт товаров из Швейцарии в Украину — на 15%, до $449 млн.

С того времени товарооборот растет, но он все еще далек от желаемых показателей. Несколько лучше дело обстоит с инвестициями. В октябре первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Степан Кубив после встречи с госсекретарем по вопросам экономики Швейцарии Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш рассказал: «Швейцария входит в топ-10 иностранных инвесторов в Украине. Прирост швейцарских инвестиций по состоянию на 1 июля 2018 года составил $20,3 млн. В целом Швейцария инвестировала в экономику Украины более $1,5 млрд». Наибольший объем швейцарских средств в Украину был инвестирован в промышленность: почти 60% от общего объема, или $912 млн.

Кроме того, еще в 2012 г. начался (и благополучно продолжается сегодня) швейцарско-украинский проект «Развитие органического рынка в Украине». Его цель — стимулирование роста малых и средних предприятий украинского органического пищевого сектора через развитие региональных производственно-сбытовых пищевых цепей. Задача — усилить конкурентоспособность украинского органического сектора путем улучшения качества и увеличения товарооборота сельскохозяйственных пахотных культур от малых и средних предприятий для экспорта.

Проект также предусматривает развитие торговой марки для региональных пищевых продуктов из Карпат, повышение уровня коммерческих услуг в органическом секторе и стимулирование создания благоприятной среды для развития органического сектора аграрного производства. В частности, для развития требуются частные сертификационные лаборатории.

Швейцарское бюро сотрудничества помогло создать первый в Украине сертификационный орган «Органик стандарт». Эта организация контролирует качество украинских органических продуктов и сертифицирует производство и продукцию по всем европейским нормам.





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