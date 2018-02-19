Привлекательные польские заработки лишают Украину рабочих рук — Bloomberg

После многих лет активного «экспорта» у Романа Пелеха исчерпываются запасы. С 2002 года он трудоустраивал украинцев по всей Восточной Европе.

И это плохая новость не только для него, но и для экономики Украины. Рост замедляется четвертый квартал подряд на фоне того, как рабочие требуют более высокие зарплаты на рынке. Таким образом, базовые процентные ставки растут, а кредиты выдаются реже, пишет Bloomberg.

«Трудовая миграция — одна из растущих проблем для Украины сегодня. Она может перерасти в серьезный риск как для экономического роста, так и для стабилизации цен в ближайшие годы», — сказал замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб.

Украина помогла залатать дыры на рынках труда от Праги до Варшавы, которые появились из-за возможности свободного передвижения по Европе для граждан восточноевропейских стран, а также из-за более привлекательных зарплат в богатых странах Западной Европы.

«У иностранных компаний нет выхода», — говорит Пелех, который открыл девятый офис с 2013 года, но успевает обслуживать лишь пятую часть клиентов, которые ищут украинских работников.

«Сначала они искали работников с большим опытом и дипломами. Теперь они берут всех. И тратятся на месяц обучения, если нужно», — добавляет он.

Причины для украинских работников поехать очевидны. Дома они получают в среднем 7100 гривен в месяц, что равняется 265 долларам. В это время, В Польше им предлагают 3500 злотых или 1046 долларов. Длительный конфликт с Россией, девальвация и устойчивая коррупция тоже становятся причинами для эмиграции. В Польше 1,5 миллиона зарегистрированных заробитчан из Украины, не исключено, что еще полмиллиона работают без регистрации. Чехия планирует в этом году удвоить квоты на украинских работников.

37-летний инженер Андрей Козловский использовал свое польское происхождение для того, чтобы переехать в Гдыню в 2014 году.

«Время пришло, когда началась война, а гривня обвалилась. Я всегда хотел работать за границей. Не могу сказать, что я зарабатываю много, но здесь мне нужен год, чтобы добиться того, на что дома понадобилось бы четыре», — говорит он.

Официальные украинские данные говорят, что страна потеряла 7% трудоспособного населения с 2015 года. Эти цифры могут увеличиться из-за безвизового режима с ЕС. Данные Международной организации по миграции говорят, что 12% украинцев нашли работу за границей или планируют это сделать. Долгосрочная картинка тоже тревожна: ООН считает, что население Украины сократится до 36,4 миллионов к 2050 году.

Компании, такие как печатная фирма Александра Дранова на Западе Украины, испытывают нехватку кадров.

«У нас много вакансий. И мы не знаем, как их заполнить. Молодежь отдает предпочтение Польше или странам Балтии», — говорит он.

Польша, Словакия и Чехия позволяют украинцам трудоустраиваться временно, на несколько месяцев. Украинцы получили возможность без виз путешествовать по всей Европе, и это открыло путь для тех, кто хочет работать за рубежом легально и нелегально. Транспортные связи тоже улучшились.

Впрочем, Пелех считает, что привлекательность эмиграции может сократиться. Потому что средние зарплаты чернорабочих в Украине и в Польше примерно одинаковые. Его компания также подсчитала, что большинство работников в конце концов возвращаются домой. Сейчас его бизнес на подъеме за счет спроса из Дании и Израиля.

«Работники сами выбирают», — сказал он.

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Тем временем, Польша пытается получить от наплыва украинских рабочих еще и политическую выгоду, называя их «беженцами». В частности, премьер Польши Матеуш Морвецкий заговорил о десятках тысяч беженцев из Украины. В ответ в Посольстве Украины в Варшаве опровергли слова польского премьера. Руководитель консульского отделения Светлана Крыса заметила, что по сравнению с предыдущими годами количество украинских беженцев в Польше или желающих получить международную защиту уменьшилась.

Ранее в украинском посольстве в Варшаве сообщали, что 2017 год Польша предоставила статус беженца 56 украинцам. А годом ранее таких случаев было на половину меньше.

В украинском посольстве в Варшаве сообщали, что 2017 год Польша предоставила статус беженца 56 украинцам. А годом ранее таких случаев было на половину меньше.

Подробнее о миграционные настроения граждан Украины читайте в материале Юлии Мостовой и Сергея Рахманина «Кровотечение» в еженедельнике «Зеркало недели. Украина».





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