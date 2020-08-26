Приватизация государственных предприятий — заявление Шмыгаля

В среду, 26 августа, Кабинет министров Украины одобрил перечень предприятий, которые будут управляться государством. Об этом у себя на странице в Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Проведение честной и прозрачной приватизации даст мощный толчок для развития экономики и бизнеса. Передача неэффективных предприятий в управление частных управленцев принесет Украине дополнительные инвестиции и новые рабочие места. В то же время ряд ключевых государственных объектов не будет приватизироваться. Мы предлагаем оставить в управлении государства примерно 600 объектов», — подчеркнул глава Кабмина.

Источник: Цензор.нет

Также, Шмыгаль перечислил критерии, по которым были отобраны эти предприятия. К таким, по его словам, относятся объекты, обеспечивающие энергетическую независимость и обороноспособность государства, являются естественными монополиями, а также деятельность которых имеет критически важное значение для общества.

По информации премьера, среди «подопечных» государства остаются «Нафтогаз», «Энергоатом», «Укрэнерго», «Укргидроэнерго»,»Укрзализныця», «Укрпочта» и другие.

«В государственной собственности останется и одно из главных космических предприятий страны — Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова», — отметил Денис Шмыгаль.

Ранее «Комментарии» сообщали о заявлении премьер-министра о том, что экономика Украины начинает оживать.

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