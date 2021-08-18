«Приватбанк» вручил израильские иски Коломойскому и Боголюбову — novosti-privatbank

Согласно Гаагской конвенции о вручении за границей судебных документов, «Приватбанк» сообщил, о вручении израильских исков через газету «Голос Украины».

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Документ вручили и другому ответчику – Вячеславу Карташову. Он является давним доверенным лицом, который пока занимает должность директора департамента юридического сопровождения в «Укрнафте».

Хотя господину Коломойскому и господину Боголюбову уже был должным образом вручен иск в Израиле, банк принимает эти меры для устранения каких-либо аргументов с их стороны о том, что иск якобы был надлежащим образом вручен,

– пояснили в «Приватбанке».

Что известно о деле

Бывшие владельцы «Приватбанка» Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов в период с 2007 по 2011 годы незаконно присвоили 600 миллионов долларов. Эти деньги они вывели из «Приватбанка» и перевели на банковский счет в одном из крупнейших банков Израиля Israel Discount Bank.

По утверждению «Приватбанка», Israel Discount Bank непосредственно способствовал присвоению средств. 8 декабря 2019 года «Приватбанк» подал иск против своих бывших владельцев и других ответчиков в Окружной суд Тель-Авива и выиграл спор. Позже Israel Discount Bank обжаловал это решение в Верховном суде Израиля.

Но уже 26 марта 2021 года Верховный суд Израиля вынес важное решение, которым отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Israel Discount Bank и подтвердил право «Приватбанка» на публичное разбирательство дела судом по существу в полном объеме.