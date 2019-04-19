ПриватБанк продолжает работать стабильно, судебный процесс не скажется на работе

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События вокруг «ПриватБанка» на текущий момент не оказали влияния на курс валют. Об этом сообщил глава Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

«Сейчас события вокруг «ПриватБанка» существенно на курс не повлияли. Межбанк сегодня открылся средними котировками на покупке-продаже 26,85-26,95 грн, но около 11:00 котировки опустились до 26,86-26,90 грн. Наличный рынок был более уязвимым, на начало дня средний курс продажи вырос до 27,13 грн за доллар, но, думаю, это временное явление, поскольку на межбанке уже есть обратная тенденция. Никаких экстраординарних случаев не наблюдается. В совокупности — на такое состояние может влиять много факторов», — рассказал он.

Также Данилишин отметил, что «ПриватБанк» работает стабильно, платежи клиентов проходят беспрепятственною.

«Ситуация вокруг «ПриватБанка» будет оставаться стабильной благодаря быстрой реакции НБУ и командной поддержке от Кабмина и СНБО. Как показал вчерашний день, за событиями вокруг «ПриватБанка» наблюдает не только МВФ, а весь мир. Нам очень важно не только обеспечить стабильность системы, но и не растерять доверие наших кредиторов, вместе с которыми мы достигли финансовой стабильности. Уверен, что слаженные действия НБУ, правительства и СНБО уберегут украинцев от ненужных потерь и финансовых потрясений», — подчеркнул он.





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